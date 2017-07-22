Başkan Köşker, Bolu Belediye başkanını ağırladı

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i ziyaret eden Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Eskihisar’da bulunan Macera Aksiyon Parkında incelemelerde bulundu.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e konuk oldu. İlk olarak Başkan Köşker’i makamında ziyaret eden konuk başkan daha sonra Gebze’nin denize açılan kapısı Eskihisar’ı gezdi. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ı, Eskihisar’da yapımı son aşamaya gelen Macera ve Aksiyon Parkı’nı gezdiren Başkan Köşker, konuk başkanla belediye çalışmaları ve hizmetlerine yönelik istişarede de bulundu. Mevkidaşı Bolu Belediye Başkanı Yılmaz’a proje hakkında bilgi veren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, konuğunu ağırlamaktan ötürü duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Macera parkını çok beğenen Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Başkan Köşker’i kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi. Macera Aksiyon Parkında beraberindeki heyet ile incelemelerde bulunan Başkanlar, park içerisinde yer alan dağ kızağını da test etti. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz cuma namazını Eskihisar Camii'nde kıldıktan sonra kentten ayrıldı. Başkanlara incelemeleri sırasında, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Ekrem Çetinkaya, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayran ve ilgili birim müdürleri eşlik etti.