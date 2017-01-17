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Başkan Köşker, Gebze’nin yatırımlarını anlattı

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Başkan Köşker, Gebze’nin yatırımlarını anlattı
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, AK Parti İlçe Teşkilatı’nın dayanışma meclisi toplantılarında, yapılacak hizmetler hakkında sunum gerçekleştirdi. 

AK Parti Gebze İlçe Teşkilatı’nın Gaziler, Güzeller ve İnönü mahallesi Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı Gebze Kültür Merkezi’nde yapıldı. Danışma toplantısında Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, üç mahalleyi kapsayan bir hizmet sunumu gerçekleştirdi. Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantıya Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, AK Parti il ve ilçe yöneticileri ve belediye başkan yardımcıları katıldı.

Toplantıda üç mahalleyi de kapsayan bir sunum gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Göreve geldiğimiz günden itibaren seçim beyanımızda olan neleri gerçekleştirdik ve bundan sonraki dönemde mahalle bazında neler yapılacak, sizlerin isteklerini taleplerini biliyoruz ama sizler ile istişare etmeyi bir borç bildik. İl Başkanlığımız nezrinde başlatılan toplantılar Kocaeli genelinde gerçekleşmeye devam ediyor. Güzeller mahallesinde bulunan Endüstri Meslek Lisesi’ni Kirazpınar mahallesine taşıyoruz. Bu alanda bir meydan çalışması gerçekleştireceğiz. Okulun bulunduğu alan komple meydan olacak ve meydanın altı 500 araç kapasiteli katlı otopark yapılacak. 2023 yılında ön görülen metro projesinde bu bölgeye yapılacak olan metro durağıyla birlikte vatandaşlar buradaki otoparkı ve metroyu birlikte kullanma kolaylığına sahip olacak” dedi.

Gebze’nin en büyük eksikliği olan metroya 2023 yılında kavuşmayı hedeflediklerini belirten Başkan Köşker, “Metro tüm kenti etkileyecek ama bu istasyonların konumları nedeniyle bu üç mahallemiz daha fazla istifade etme şansına sahip olacak. Metro için fizibilite çalışmaları artık tamamlandı. Proje çizimi ihale edildi. İnşallah Gebze en çok ihtiyaç duyduğu Metrosuna da kavuşacak” ifadelerini kullandı.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in sunumunun ardından geçilen divan toplantısında mahalle sakinleri ve mahalle teşkilatı üyelerinin soruları cevaplandırıldı öneri ve talepleri alındı. Toplantı aile fotoğrafının çekilmesinin ardından son buldu.

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