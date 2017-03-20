  • BIST 90.396
  • Altın 143,768
  • Dolar 3,6244
  • Euro 3,8994
  • Kocaeli 13 °C

Başkan Köşker hafta sonunu açılış ve ziyaretlerle geçirdi

»
Başkan Köşker hafta sonunu açılış ve ziyaretlerle geçirdi
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile birlikte Beylikbağı’nda hizmete giren Akademi Lise’nin açılışına katıldı.

Başkan Köşker yoğun geçen hafta sonu mesaisinde, Gebzeli hemşerilerini ve esnafları ziyaret etmeyi de ihmal etmedi. 

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile birlikte Beylikbağı’nda açılan Akademi Lise’nin açılışına katıldı. Başkanların ortak mesajı eğitime verdikleri önemin devam edeceği, açılan Akademi Lisenin Gebze’ye Gebzeli gençlere hayırlara vesile olması yönünde oldu. Açılışa, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, KBB Genel Sekreteri Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Soba, belediye başkan yardımcısı Nilay Ayran, belediye meclis üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, mahalle muhtarları ve çok sayıda Gebzeli vatandaş katıldı.
Akademi Lise’nin açılışının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Beylikbağı Ankara Caddesi esnaflarını ziyaret etti. Esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Başkanlar, esnafın öneri ve taleplerini de dinledi. Başkanlar 16 Nisan’da Gebze’de sandıkların “Evet” rekoru çıkmasını beklediklerini ifade etti.
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker daha sonra, meclis üyeleri ile birlikte Gebze Giresun Espiyeliler Derneğinin başlattığı kan bağışı kampanyasına katıldı. Dernek üyeleri ile sohbet eden Başkan Köşker derneğin faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Kan bağışı kampanyası için derneği tebrik eden Başkan Köşker, “Düzenli olarak kan vermek hem başkalarının hayatlarının kurtulması için hem de kendi sağlığımız için oldukça önemli. Kendim düzenli kan veren biri olarak herkesi düzenli kan bağışı yapmaya davet ediyorum” dedi.

Bu haber toplam 68 defa okunmuştur
Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarihi Konak’ta çocuk sesleri eksik olmuyor20 Mart 2017 Pazartesi 12:32
  • Telefon oyununda tanışıp evlendiler20 Mart 2017 Pazartesi 11:54
  • Bekleme salonlarında artık canınız sıkılmayacak20 Mart 2017 Pazartesi 11:53
  • Ağaçtaki dilekler gerçek oldu20 Mart 2017 Pazartesi 11:27
  • Futbolculardan örnek davranış20 Mart 2017 Pazartesi 11:00
  • “Taksim TRİO” müzikseverlerle buluşuyor20 Mart 2017 Pazartesi 10:44
  • Vali Güzeloğlu'ndan, huzurevi sakinlerine ziyaret19 Mart 2017 Pazar 18:37
  • Mahalle turu Bekirdere’de devam etti19 Mart 2017 Pazar 14:06
  • Büyükşehir’in otobüsleriyle sağlıklı yolculuklar19 Mart 2017 Pazar 13:19
  • Kocaeli'de mahalleli "afete" hazırlanıyor19 Mart 2017 Pazar 13:10
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti