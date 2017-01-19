  • BIST 82.498
  • Altın 147,000
  • Dolar 3,7989
  • Euro 4,0514
  • Kocaeli 7 °C

Başkan Köşker, minik üniversitelilere karnelerini verdi

»
Başkan Köşker, minik üniversitelilere karnelerini verdi
Gebze Belediyesi Anaokulu Üniversitesi’nin minik öğrencileri karnelerini Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’den aldılar. 

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in çocuklara yönelik sosyal belediyecilik hizmeti Anaokulu Üniversitesi’nde karne heyecanı yaşanıyor. Matematik, fen, kimya, satranç, animasyon, değerler eğitimi, sanat terapisi, jimnastik, tarihi kahramanlar, atletizm, çizgi film, zeka oyunları gibi farklı dallarda gördükleri ilk dönem eğitimlerini tamamlayan Anaokulu Üniversitesi’nin minikleri karnelerini Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in elinden aldı. Gebze Belediyesi ve İlçe Milli eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Güzel Gelecek Akademisi’nde pilot uygulama olarak hayata geçen projenin 80 minik Anaokulu Üniversitesi öğrencisi karnelerine kavuşmuş oldu.

Başta İngilizce eğitimi olmak üzere minikler Anaokulu Üniversitesi’nde ayrıca matematik, fen, kimya, satranç, animasyon, değerler eğitimi, sanat terapisi, jimnastik, tarihi kahramanlar, atletizm, çizgi film, zeka oyunları ve parkurları gibi farklı konularda yeteneklerini geliştiriyor. Haftanın iki günü olan Anaokulu Üniversitesi’nde velilerden gelen yoğun talep doğrultusunda ikinci dönem eğitimleri haftanın dört günü yapılacak. İlk olarak Güzel Gelecek Akademisi bünyesinde hizmet veren Anaokulu Üniversitesi ikinci dönemde ayrıca İstasyon Bilim Sanat Merkezi’nde de hizmet verecek. 80 olan Anaokulu Üniversitesi öğrenci sayısı ikinci dönem de 500’e çıkarılacak.

Miniklerin karne heyecanlarına ortak olan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Çocuklar bizim geleceğimiz, yarınlarımız. Bu anlamada çocuklarımızın eğitimlerine çok önem veriyoruz. Geleceğimizin teminatları bu çocuklar. Onları ne kadar iyi işlersek, ne kadar donanımlı yetiştirirsek geleceğimiz o kadar parlak olur. Belediye olarak eğitime her zaman destek verdik, vermeye de devam edeceğiz. Burada Güzel Gelecek Akademisi bünyesinde Anaokulu Üniversitesi oluşturduk. Burada 4-5 yaşlarındaki çocuklarımıza birçok branşta eğitim veriliyor. Proje velilerimizden de büyük destek gördü ve ilk dönem sonunda gelen talepleri değerlendirdiğimizde sayıyı arttırma kararı aldık ve İstasyon Bilim Sanat Merkezimizde de Anaokulu Üniversitesi oluşturacağız ve öğrenci sayısını maksimum seviyelere çıkaracağız” dedi.

Bu haber toplam 91 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kalem uçlarına neşterli dokunuş19 Ocak 2017 Perşembe 13:19
  • Cinsel istismarda ruhsal ve hukuksal sorunlar toplantısı19 Ocak 2017 Perşembe 12:47
  • Güzeloğlu, “Güçlü, güvenli, istikrarlı olmalısınız”19 Ocak 2017 Perşembe 11:51
  • Tavşancıl Albay Sami Bey Evi restore ediliyor19 Ocak 2017 Perşembe 11:03
  • Karaosmanoğlu,‘’KO-MEK büyük bir ailedir’’19 Ocak 2017 Perşembe 10:51
  • İzmit Körfezi'nde yakıta bulunan kuşlara tedavi19 Ocak 2017 Perşembe 10:31
  • Çocuk Meclisi, yılın ilk toplantısını yaptı19 Ocak 2017 Perşembe 10:23
  • Başkan Doğan'dan öğrencilere karne hediyesi19 Ocak 2017 Perşembe 09:00
  • Hayatınızı Kurtarabilecek 12 Limon18 Ocak 2017 Çarşamba 20:31
  • Hdp'li Encü'nün İlk Duruşmasında Tahliye Talebine Ret18 Ocak 2017 Çarşamba 18:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti