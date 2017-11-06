Başkan Köşker, Sağlıklı Kentler Birliği’ndeki görevini sürdürecek
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Sağlıklı Kentler Birliği Başkanlığına seçilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel döneminde de 2. başkan vekilliği görevini sürdürecek.
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin istifasından sonra boşalan Türkiye Sağlıklı Kentler Birlik başkanlığının seçimi için, üye belediye başkanları, olağanüstü meclis toplantısı için Bursa'da bir araya geldi. Bursa'daki seçimde Sağlıklı Kentler Birliği Başkanlığına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel seçildi. Bir önceki yönetimde 2. başkan vekilliği görevini yürüten Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker yeni yönetimde görevine devam edecek.
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Etiketler : Başkan Adnan Köşker, Sağlıklı Kentler Birliği
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