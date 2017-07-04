Başkan Köşker üst yapı çalışmalarını denetledi

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Cumaköy Mahallesi ve Denizliköyü Mahallesinde Palgaz ve İSU tarafından yeni hat ve altyapı yenileme çalışmaları tamamlanan sokaklarda, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen üst yapı çalışmalarını inceledi.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e incelemeleri sırasında başkan yardımcısı Nilay Ayran, Cumaköy Mahallesi Muhtarı Mustafa Uysal, Denizliköyü Mahallesi Muhtarı Necat Araba ve ilgili birim müdürleri eşlik etti.

İlk olarak Cumaköy Mahallesi’nde fen işleri tarafından tamamlanan üst yapı çalışmalarını inceleyen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, mahalle sakinleriyle de sohbet etti. 20 bin 600 metrekare parke ve 6 bin metre bordür taşı ile kaplanan sokaklarıyla Cumaköy Mahallesi yeni bir çehreye büründü. Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e teşekkür etti.

Palgaz ve İSU’nun çalışmalarını tamamladığı Denizliköyü Mahallesinde üst yapı çalışmalarına hızlı veren fen İşleri ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “En kısa zamanda Denizliköyü Mahallemizde de üst yapı çalışmalarımızı tamamlayarak eskisinden çok daha güzel bir çehreye kavuşturacağız” dedi. Çalışmalar bittiğinde yaklaşık 16 bin metrekare parke ve 6 bin 300 metre bordür kaplanması planlanan Denziliköyü Mahallesinde ekipler çalışmalarını sürdürüyor.