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Başkan Köşker’den Arapçeşme’ye hizmet sunumu

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Başkan Köşker’den Arapçeşme’ye hizmet sunumu
AK Parti ilçe Teşkilatı’nın Arapçeşme Mahellesi Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısında Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, mahalleye kazandırılan hizmetler ve yapılacak projeler hakkında bir sunum gerçekleştirdi. 

AK Parti Gebze İlçe Teşkilatları tarafından düzenlenen ve ilki Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde düzenlenen mahalle teşkilatları danışma meclisi toplantıları Arapçeşme Mahallesi ile başladı. Meclis toplantısına AK Parti İl Başkan Vekili Mustafa Kocaman, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Kurt, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Soba, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, belediye Başkan yardımcısı Nilay Ayran, Engin Güzel, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Buket Tatoğlu, AK Parti İlçe Gençlik kolları Başkanı Ertan Kara, Arapçeşme Mahalle Başkanı Şahin Özkan ve teşkilat yöneticileri ve üyeleri katıldı.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker toplantıda bu güne kadar Arapçeşme Mahallesine yapılan ve proje aşamasında olan çalışmaların anlatıldığı bir sunum gerçekleştirdi.

Hazırlanan slayt eşliğinde konuşmasını ve sunumunu sürdüren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Arapçeşme Mahallesi bizim için önemli bir mahalle. Arapçeşme Mahallemizde çocuklar için bir Trafik Eğitim Pistimiz var. Bu pisti buradan kaldırıyoruz. Pelitli bölgemizde 4 dönüm arazi üzerinde oldukça güzel bir projemiz var. Burada çocuklarımız model araçlar ve model uçaklar kullanabilecekleri bir alan yaratacağız. Arapçeşme Mahallesindeki Trafik Eğitim Pisti’ni de parka çevireceğiz. Vatandaşlarımız park talebini de yerine getirmiş olacağız. Arapçeşme Mahallesi sakinleri akşamları vakit geçirebileceğiniz geniş ve güzel bir parka kavuşacak.Ayrıca Arapçeşme Mahallemizi Bilim Sanat Merkezine kavuşturacağız. İhalesi tamamlanan merkezi 2017 yılı sonuna bitirmeyi hedefliyoruz. Bu merkezde düğün salonları, GESMEK Kursları, sinema salonları, kütüphaneler, fitness salonları ve kreş yer alacak. Artık mahalleli düğününü kendi mahallesinde yapabilecek. Çocuklar ve bayanlar için sinema seansları gerçekleşecek. GESMEK kursuna gelen bayanlar çocuklarını bu kreşlere emanet edebilecek” ifadelerini kullandı.
 

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