 Başkan Köşker’den danışma toplantısında hizmet sunumu

AK Parti Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısında Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, iki mahalleye ilişkin yapılan hizmetler ve projeleri kapsayan bir sunum gerçekleştirdi.

Ak Parti Gebze İlçe Teşkilatı’nın düzenlediği Hacı Halil ve Sultan Orhan mahalleleri Genişletilmiş Danışma Meclisi Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Toplantıya Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, belediye başkan Yardımcıları Nilay Ayran, Engin Güzel, belediye meclis üyeleri, mahalle başkanları ve AK Parti teşkilatı üyeleri katıldı.

Toplantıda Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, iki mahalleye yapılan hizmetlerin ve yapılacak projelerin anlatıldığı bir sunum gerçekleştirdi. Başkan Köşker, “Bildiğiniz gibi göreve geldiğimizi dönemde kent meydanının hali içler acısıydı. Göreve geldiğimizde ilk iş olarak yarım kalan kent meydanını tamamladık. 66 bin metrekare trafiğe kapalı Türkiye’de tek meydan. Meydanda bulunan kültür merkezimizde valilik makamımız bulunuyor. Birçok sosyal aktiviteyi gerçekleştirdiğimiz salonlarımız yer alıyor. Şimdi bir de Aile Danışmanlık Merkezi açtık. Burada ücretsiz olarak ailelere özellikle de yeni evli çiftlere danışmalık ve rehberlik hizmeti veriyoruz. Özellikle bayanların bu merkezi ziyaret etmelerini isterim” dedi.