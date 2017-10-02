Başkan Köşker’e ziyaretler sürüyor
Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e ziyarette bulundu.
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Başkan Köşker, Kaymakam Güler ve Başkan Şahin’i başkanlık makamında ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin’e belediye çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi. Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.
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Etiketler : Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker
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