Başkan Köşker’e ziyaretler sürüyor

Başkan Köşker, Kaymakam Güler ve Başkan Şahin’i başkanlık makamında ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin’e belediye çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi. Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

