Başkan Moralı'dan Özkar’a ziyaret

Kullar S.S 4 No’lu Goodyear Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı İsmail Özkar’ın ziyaretçileri arasında çiçeği burnunda Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı da vardı.

TANIŞMA ZİYARETİNDE BULUNDU

Tanışma ziyaretlerine başlayan Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı’nın Başiskele’de İsmail Özkar oldu. Özkar’dan Kooperatifin çalışma koşulları, kimlerle nasıl çalıştıkları ve faaliyetleri konusunda bilgi alış verişinde bulundular. Moralı ardından Mehmet Ağa Mahallesi’nde de küçük bir gezi yaparken, bölgeyi tanımak için girişimlerde bulundu. 113 üyesi bulunan Kullar SS 4 Nolu kooperatif Başkanı İsmail Özkar’da kendisine yapılan ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken en kısa zamanda iadeyi ziyarette bulunacağını söyledi.

Şennur YILDIZ

