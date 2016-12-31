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Başkan mutlu ve huzurlu bir yıl diledi

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Başkan mutlu ve huzurlu bir yıl diledi
Bir yılı daha geride bırakırken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu yayınladığı bir mesajla yeni yılın hayırlara vesile olmasını diledi.

Başkan Karaosmanoğlu yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: “Kederiyle, mutluluğuyla 2016 yılını geride bırakıyoruz. Yepyeni umutlar ve beklentilerle 2017 yılına giriyoruz. Yeni yılda barış ve kardeşliğin egemen olmasını, iyimserliğin canlanmasını, taze sevgilerin artmasını ve güneşin yeni güne bir umut olarak doğmasını temenni ediyorum. 

Ülkemizin ve bölgemizin 2016 yılında yaşadığı büyük felâketlerin artık geride kalmasını; vahşi terör olaylarının nihayete ermesini ve güney komşularımızda süren kardeş kavgasının artık bir son bulmasını Yüce Allah’tan diliyorum. 

Geçen yıl yurdumuzda gerçekleşen terör saldırılarında ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan güvenlik güçlerimize ve canını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılarımıza acil şifalar ve kederli ailelerine de sabırlar diliyorum. 2017 takvim yılının, ülkemize ve insanlığa sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini niyaz ediyorum” dedi.

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