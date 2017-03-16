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Başkan Toltar, Dilovası Vanlılar Derneği yönetimini ağırladı

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Başkan Toltar, Dilovası Vanlılar Derneği yönetimini ağırladı
Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Dilovası Vanlılar Derneği Başkanı Ahmet Turak ve yönetimini makamında ağırladı. 

Gündeme dair sohbetin gerçekleştiği toplantı da konuşan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, “İlçemizde ki STK’ları özellikle yöresel dernekleri oldukça önemsiyoruz. Hemşeri derneklerimizin özverili çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Dilovası Vanlılar Derneğimizde Ahmet Turak ve yönetimi ile göreve geldiği günden bu güne çalışmalarını takip ediyoruz. Hep birlikte özverili çalışmalarını sürdürüyorlar. Dilovası Belediyesi olarak geçmişte olduğu gibi gelecekte de hemşeri derneklerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Vanlılar Derneği’nin bundan sonra ki çalışmalarında da başarılar diliyorum” dedi.

Ziyaret sonrası Vanlılar Dernek Başkanı Ahmet Turak, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’a sunduğu desteklerden dolayı özel olarak hazırladıkları tabloyu takdim etti. Başkan Toltar’a nazik davranışlarından dolayı Ahmet Turak ve ekibine teşekkür etti.

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