Başkan Toltar, esnafları ziyaret etti

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, bayram sonrası esnafı ziyaret ederek halkın içinde olmaya devam ediyor.

Esnaf ve vatandaşlarla Bayramdan sonrada bir araya gelen Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, ilçe esnafını ziyaret ederek geçmiş bayramlarını kutladı. İş yerlerini ziyaret ederek, esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Toltar, hem vatandaşla hem de esnafla sohbet edip, sabah çaylarını beraber içtiler. Başkan Toltar, Dilovası’nın gelişmesinde esnafın çok önemli rol oynadığını belirterek, “Başlatmış olduğumuz projelerle ilçemizi geleceğe hazırlıyoruz. Yapacağımız projelerle artık ilçemiz cazibe merkezi oluyor. Hedefimiz Dilovası’nda büyük bir değişimi ve dönüşümü gerçekleştirmek” dedi.

Başkan Toltar’ın ziyaretinin kendilerini mutlu ettiğini belirten ilçe esnafı Başkan Toltar’a istek ve sorunlarını ileterek sürekli belediye başkanımız yanımızda görmekten çok mutlu olduklarını söylediler.