Başkan Toltar’dan bayram ziyaretleri

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar Ramazan Bayramı’nın ilk günü itibariyle bayram ziyaretlerini gerçekleştirdi.

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Ramazan ayı sonrası bayramın ilk gününü yoğun geçirdi. Bayram sabahı yola koyulan Başkan Toltar, bayram namazını kılacağı İmam Buhari Camiisine giderek bayram namazını kılmasının ardından cami cemaati ile hem sohbet etti hem bayramlarını kutladı. Başkan Toltar camide bulunan çocuklarla bir araya gelerek onların bayramlarını kutlamayı da ihmal etmedi.

Başkan Toltar ve Ailesi, Dilovası'na geldikleri ilk günden bu yana yaklaşık 42 yıldır sürdürdükleri Ağrı yöresine ait olan ve her bayram sabahı vatandaşlara ikram edilen Halise yemeğini misafirlerine ikram ettiler. Evinin bahçesinde kurulan sofralarda yenilen Halise yemeğine AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ile birlikte çok sayıda misafir katıldı.

Evde misafirlerinin ağırlayan Başkan Toltar daha sonra Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan ile birlikte İlçe Emniyet Müdürü Erkan Gürbüz ve emniyet teşkilatını ziyaret etti. Emniyet teşkilatının bayramını kutlayan Başkan Toltar, Emniyet teşkilatına çalışmalarında başarılar diledi.

AK Parti İlçe Teşkilatında düzenlenen bayramlaşma törenine katılan Başkan Toltar, İlçe Başkanı Osman Akbulut olmak üzere partililerin bayramını kutladı. Başkan Toltar'ın İlçede ki son durağı ise Dilovası Belediyesi önünde gerçekleşen Kent Bayramlaşması oldu. Dilovası protokolünün ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törenle kent bayramlaşmasını gerçekleştiren Başkan Toltar, ardından Kocaeli kent bayramlaşmasına katılmak üzere ilçeden ayrıldı.