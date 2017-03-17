Başkan: “Tramvayla yolculuk, Haziran’da”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Mart ayı Toplantısı, dün İbrahim Karaosmanoğlu başkanlığında yapıldı.

Çoğunluğunu imar konularının oluşturduğu 130 maddelik gündem görüşülüp karara bağlanırken, Başkan Karaosmanoğlu tramvayla yolculuğun önümüzdeki haziran ayında başlayacağını duyurdu.

CHP’li üye Erhan Uysal, Yahya Kaptan Mahallesi’nde mevcut tramvay projesine ek olarak planlanan ya da yapılması düşünülen ikinci etap projenin olup olmadığını sordu. Başkan Karaosmanoğlu, ikinci bir tramvay projesinin olmadığını, ihtiyaç duyulması halinde Şehir Hastanesi’ne kadar uzatılmasının düşünülebileceğini ifade etti. Karaosmanoğmu, bu ayın son haftasında tramvayın deneme seferlerine başlayacağını, haziran ayında ise tam teşekküllü olarak tramvayı ulaşıma açacaklarını ifade etti.

KENT KONUT’U YİNE SORDULAR

CHP’li Engin Taşdemir, Kent Konut’un durumunu sordu, Başkan Karaosmanoğlu, “Kent Konut’ta prosedür olarak eksiklerimiz olabilir, ama kamunun menfaati düşünülerek gereken işler yapıldı. Yüzümüzü kara çıkaracak bir iş olmadı. Şimdiye kadar 10 bin konut yapıldı” dedi. CHP’li Taşdemir’in “Kandıra’da yüzlerce sorun varken, Büyükşehir’in kendi öncelikleri varken başka kurumlara hizmet verilmesi doğru mudur?” diye sordu. Karaosmanoğlu, “Türkiye’nin herhangi bir şehrine de, Bosna’ya da, Türk Cumhuriyetleri’ne de, Suriye’ye de eserler yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” yanıtını verdi. Bu tartışma sürerken araya İzmit Belediye Başkanı ve Büyükşehir Meclis Üyesi Nevzat Doğan girdi. Doğan, CHP’li Engin Taşdemir’i bölgecilik yapmakla suçlayarak, “Anadolu’nun gariban köylerine hizmet yapıyoruz. Doğudaki şehirlerimize hizmet yapmanın ne zararı olabilir. Gidin oradaki insanları devlet tarafına çekin. Kandıra’ya yapılan okul, Gümüşhane’ye yapılan bir hizmet neden gözünüze batıyor” dedi. Bunun üzerine Taşdemir, “Şov yapıyorsun. Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna göz koydun” diye bağırdı. Bunun üzerine gülerek cevap veren Doğan, “Sen de aday ol, rakibim ol” dedi.

Bosna Hersek’in Glamoç kentinde İslam Birliği’ne it olan arsaya “Glamoç Eğitim ve Kültür Merkezi” inşa edilmesi raporu kabul edildi. CHP’liler imar konularında bazı maddelerin sürekli değiştirildiği ve eşitliğe uyulmadığını gerekçe göstererek ret oyu verdiler.