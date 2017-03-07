Başkan Üzülmez, Ankara’da temaslarda bulundu

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylaması öncesi Başkent Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu.

Geçtiğimiz hafta bir dizi toplantı ve organizasyonlara katılmak üzere Ankara’ya giden Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kocaeli eski Valisi, şuan Ankara Valiliği görevini yürüten Ercan Topaca ve Kocaeli İl Müftüsüyken şu anda Ankara İl Müftülüğü görevini yürüten Mehmet Sönmezoğlu’nu makamlarında ziyaret etti. Ankara Valisi Topaca ve İl Müftüsü Sönmezoğlu’na Kocaelililerin sevgi ve selamlarını ilettiğini ifade eden Başkan Üzülmez, “Saygıdeğer Ankara Valimiz ve Ankara İl Müftümüz ile bir dönem aynı havayı solumak, onlarla birlikte çalışmak, ilimizin yaşam standardının ve refah düzeyinin artması için ortak menfaatler etrafında birleşerek kentimiz için iyi işler yapmak, gurur verici bir deneyimdi. Şimdi ise Türkiye’nin en kritik görevlerinden birini örnek devlet adamlığı kimliği ile en iyi şekilde icra eden Sayın Topaca ve Sayın Sönmezoğlu; Kocaeli’ye iz bırakmış, hizmetleriyle unutulmayacak bürokratlarımız arasında yer almışlardır” dedi.

Başkan Üzülmez’in ziyaretleri; hediye takdimi, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimleri ile son buldu.