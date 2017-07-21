Başkan Üzülmez Başbakan Yardımcısı Işık’ı tebrik etti

Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan yeni kabinede Başbakan Yardımcısı olan Fikri Işık’ı Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez tebrik etti.

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sonrasında yeni kabineyi açıkladı. Başbakan Yıldırım tarafından açıklanan kabinede Milli Savunma eski Bakanı Fikri Işık, Başbakan Yardımcılığı görevine getirildi. Kabinenin açıklanması sonrasında Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Ankara’da yapılan devir teslim törenine katıldı.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, görevini Milli Savunma eski Bakanı Fikri Işık’a devretmesi törenine AK Parti Kocaeli heyeti de katıldı. Tebrikleri kabul eden Başbakan Yardımcısı Fikri Işık daha sonra Kocaeli heyetini makamında ağırladı. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kartepe’de yapılan çalışmalar hakkında Başbakan Yardımcısı Işık’a bilgi verdi.