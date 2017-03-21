Başkan Üzülmez, Bosna Hersek’te Türkçe sınıf açtı

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Yunus Emre Enstitüsünün "Tercihim Türkçe Projesi" kapsamında, Bosna Hersek'in Bihaç şehrindeki Harmani 1 İlköğretim Okulunda Türkçe sınıfı açtı.

Bosna Hersek'in Bihaç şehrinde kurulan Türkçe sınıf, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Una-Sana Kantonu Eğitim Bakanı Sanela Cenanovic, Bihaç Belediye Başkanı Suhret Fazlic, Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Akif Yaman, öğretmen ve öğrencilerin katılımı ile açıldı.

Açılışta kısa bir konuşma yapan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Bu tür projelere özellikle 15 Temmuz sonrası çok daha fazla ihtiyaç olduğunu vurguladı. Daha önce de Bihaç" da bir hastaneye çocuk ve kadın doğum bölümü kazandırdıklarını hatırlatan Başkan Üzülmez, "Şu an burada sanki Türkiye'de bir okuldaymış gibi gurur duydum ve duygulandım.Bugün çok ayrı ve özel bir gün. Bosnalı Müslüman çocuklarımız atalarının kültürüne ve diline hasretler. Bizler ne kadar fazla onların yanında olabilirsek, sınırlar ve mesafe ne olursa olsun onların minik kalpleri bizler yani Türk kardeşleri için atıyor. Biraz önce Milli Marşımız çalarken yavrularımızın kalplerinin nasıl attığını ve ne kadar içten eşlik ettiklerini bizzat gördüm. Emin olun, biz de milli müsabakalarda Bosna Milli Marşını dinlerken aynı şeyleri hissediyoruz. Bu kardeşlik bu dostluk duygusu, bizi ayakta tutan yegane değerlerimizden bir tanesi. Bunu korumak ve yaşatmak da boynumuzun borcudur. Yeni Türkçe sınıfımız Bosnalı kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.