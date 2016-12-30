Başkan Üzülmez, dereceye girenlere ödüllerini verdi

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kartepe 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

Kartepe’nin sosyal ve kültürel değerlerinin belgelenmesine imkan sağlayan Kartepe 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda dereceye girenler ödüllerini aldı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen fotoğraf sergisi ve ödül töreni büyük ilgi gördü. Bu yıl üçüncü kez düzenlenen Kartepe Kartepe Belediyesi 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren ve sergileme alan eserlerin sergisi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde açıldı. Serginin açılışını yapan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, dereceye giren yarışmacılara da ödüllerini vererek, eser sahiplerini tebrik etti.

Programda konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Kartepe’mizi keşfetmek için yapmış olduğumuz fotoğraf yarışmamızın sergisine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hafıza, milletleri millet yapan en önemli değerlerden biridir. Bizler de bu tür organizasyonlarımızla hem sanata ve sanatçıya katkı sağlamayı hem de Kartepe’mizin doğa, kültür, tarih ve turizm hafızasını oluşturmaya çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günlerde ‘Kartepe’nin renklerini keşfedin’ diyerek yola çıkmıştık. Çünkü Kartepe’de her renk, her mevsim var. Sonbaharı ayrı, kışı ayrı, ilkbaharı ayrı ve yazı ayrı güzel. Çok şükür ki Rabbim, bahşettiği güzelliklerle dolu bir yerde bana bu görevi yapma fırsatını nasip etti. Fotoğraflara da bakıldığında sözlerim tam anlamıyla karşılığını buluyor. Kartepe’mizin tanıtımı için ortaya koyduğumuz vizyon; sanayi ve lojistik merkezi olmasının yanında aynı zamanda bir turizm, ticaret ve spor merkezi de olması yönünde. Daha geniş kitlelere ilçemizin adını duyurmak için ulusal ve uluslararası tanıtım fuarlarını takip ediyoruz. Bu yarışma organizasyonumuz da Kartepe’mizin tanıtımı için çok önemli.Burada emeği olan arkadaşlarıma teşekkür eder, dereceye giren ve giremeyen tüm eser sahiplerini tebrik ederim” dedi.