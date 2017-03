Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Ketenceler Gençlik Eğitim Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, gençlere yönelik yatırımlarına bir yenisi daha ekledi. Başkan Üzülmez, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile birlikte açılışa hazır hale getirilen Ketenceler Gençlik Eğitim Merkezinde incelemelerde bulundu. Merkezle ilgili değerlendirme ve önerilerde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kartepe ilçemizin güzellikleri saymakla bitmez. Başkanımız da bunu çok iyi değerlendirerek, Kartepenin zengin coğrafyasını en iyi şekilde kullanarak güzel projelere imza atıyor. Gençlerimiz bizim umudumuz, yarınlarımız. Onlar için konulan her bir tuğla, önemli ve gereklidir. Bu merkez de bunlara güzel bir örnek olmuş ve amacına uygun kullanılarak gençlerimize çok değerleri zamanlar yaşatacaktır” dedi.

Gençlik merkezine, daha açılmadan bile çok fazla rağbet olduğunu ifade eden Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Bizim gözümüzde gençlerimizin her biri ayrı bir kıymettir. Her zaman onlar için daha fazla ne yapabilirizi düşünüyoruz. İnanıyorum ki bu merkez, gençlerimizin hayatlarında çok güzel, unutulmaz anılara ev sahipliği yapacak. Şimdiden hayırlı ve bereketli olsun. Gençlerimizden feyz alarak daha iyilerini yapmaya devam edeceğiz inşallah” diye konuştu.