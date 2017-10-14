Başkan Üzülmez kayınpeder oluyor
Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, şu sıralar farklı bir telaş ve heyecan içinde.
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Rahime-Hüseyin Üzülmez çiftinin güzel kızları Dilşah, merhum Semih Sun’un oğlu Semihcan Sun ile 21 Ekim Cumartesi günü evleniyor. Düğün, Kartepe Foşa Pelit Garden’de gerçekleşecek. Üzülmez ve Sun aileleri, çocuklarının düğün davetiyesini dağıtıyor, evlendikten sonra yaşayacakları evi hazırlıyorlar. Şimdiden gençlere ömür boyu mutluluklar diliyoruz.
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Etiketler : Başkan Üzülmez, kayınpeder
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