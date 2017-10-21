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  3. Başkan Üzülmez, kızını gelin veriyor 
Başkan Üzülmez, kızını gelin veriyor 

Başkan Üzülmez, kızını gelin veriyor 

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Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ile Rahime Hanım’ın güzel kızları Dilşah, bu akşam İzmit’in çok tanınmış ailesi merhum Semih Sun ile Güldal Hanım’ın yakışıklı oğulları Semihcan ile nikah masasına oturuyor. Nikah, saat 16.00’da Kartepe’deki Foşa Pelit Garden’de başlayacak. Gençlere ömür boyu mutluluklar dileriz.
 

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