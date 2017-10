Başkan Üzülmez muhtarlarla bir araya geldi

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kartepeli muhtarlarla ekim ayı toplantısında bir araya geldi. Bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Üzülmez, "Seçim beyannamesinde yer alan projelerimizin yapımında, hukuki veya idari problem dışındakilerin tamamı yerine getirildi. Büyük projelerimiz ortaya çıkmaya başladı. 50 yıllık hayal olan teleferik projesinin ihalesi yapıldı. Kocaeli'yi ilgilendiren bir projedir. En kısa zamanda sözleşme imzalanıp ilk kazması vurulacak. Suadiye Mahallesi Çepni Caddesi'nde küçük bir pürüz olmasına karşın oda aşılarak çalışmalar başlayacaktır" dedi.

"Her mahallemize yönelik projelerimiz hayat bulmaktadır" diyen Başkan Üzülmez, "Kartepe'nin kendisine has yol problemleri ortaya çıkmaktadır. Bizler her belediyenin toplamından daha fazla parke ve asfalt yaptık. Buna rağmen yollarla ilgili en büyük sesin çıktığı yer Kartepe ilçemizdir. Bağlantı yollarında, sosyal belediyeciliğin gereği olarak imkanı olmayan vatandaşlarımızın 100 metrekareye kadar ev önleri belediyemiz tarafından yapılmaktadır. Tamamen halkımızın memnuniyeti ve talebi ile başlayan bu proje bizlere önemli zaman kaybettirmiştir. Gerçek ihtiyaç sahibi olan vatandaşımızın sesi çok çıkmamıştır. Bu anlamda gelen taleplerin yerine getirilmesi ile 300 bin metrekare çalışma yapılmıştır. Sadece evlerin önüne parke döşemenin maliyeti 15 Milyon liradır" diye konuştu.

"Burada samimi bir karar alınması gerekiyor" diyen Başkan Üzülmez, "Seçim önemlidir siyaset yapan herkes için seçim kazanmak, kaybetmek önemlidir. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için 17 Ekim'de 50 bin metre kare ve 80 bin metre kare asfalt ihalesi yapılacaktır. Yaptığımız ihale sonrasında ile 8-10 mahallede eş zamanlı çalışmalar başlayacaktır. Öncelikle dar gelirli vatandaşlarımızın evlerinin önü yapılacaktır. Hizmet etmek kadar, o hizmetin dağılımını ve önceliğini en hakkaniyetli ve titiz bir şekilde planlamak da bizim sorumluluğumuzdadır. Sesi çok ve yüksek çıkanlarda her anlamda her anlamda gerçek ihtiyaç sahipleri bizim önceliğimizdir. Biz sadece seçim hesabı kitabı yapmak için değil, halka hizmet, hakka hizmettir. Sırasıyla bu yola çıktık. Siyaseten bir bedeli olursa ona da razıyım" ifadelerine yer verdi.

Kartepeli muhtarların da öneri ve düşüncelerini paylaştığı toplantı, iyi dilekler ve çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.