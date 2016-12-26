 Başkan Üzülmez projeleri yakından takip ediyor

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, ilçeye değer katacak projelerin ilerleyişini yakından takip ederek, çalışmaların duraksamadan devamı için kontrolü elden bırakmıyor.

Kartepe’de kent olgusunu ve kentlilik bilincini daha hissedilir hale getirmeyi hedefleyen Başkan Üzülmez, yoğun iş temposuna rağmen ilçe genelinde devam eden tüm çalışmaları da bizzat sahaya inerek yerinde inceliyor ve yakından takip ediyor.

Kartepe Belediyesi’nin gençlere yönelik iddialı projelerinden biri olan, gençlerin serbest zamanlarında sosyo-kültürel ihtiyaçlarını karşılayarak bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler yapacağı Ketenciler Gençlik Eğitim Merkezi’nin inşaası tamamlandı. Başkan Üzülmez, inşası tamamlanan gençlik merkezinde incelemeler yaparak merkezin iç donatılarındaki eksiklerin kısa zamanda giderilerek hizmete girmesi için talimat verdi. Kartepeli gençlerin bedensel ve zihinsel gelişim sağlayabilecekleri, milli birlik ve beraberliğimize katkı sağlayacak gençlik merkezi, gençleri zararlı alışkanlıklardan da uzak tutarak sağlıklı ve bilinçli nesillerin yetişmesinde katkı sağlayacak.

Kartepe’deki inceleme turuna Kanal Park Projesi ile devam eden Başkan Üzülmez, Dumlupınar ve Ertuğrul Gazi Mahallelerini birleştiren, Ertuğrul Gazi Parkı ile bütünlük sağlayan bir kompleks olarak düşünülen Kanal Park Projesi’ndeki çalışmaları inceledi. Sürekli gelişen dünyada insanları şehrin yorucu yaşamından uzaklaştırmak adına Kartepe Belediyesi yeni oyun ve dinlence alanlarını ilçe halkının hizmetine açıyor. Göreve geldiği günden bu güne Kartepe ilçesinde yaptığı sosyal alanlar ile gençlerin ve yetişkinlerin yaşam kalitelerini arttırmayı hedefleyen Başkan Üzülmez, Dumlupınar ve Ertuğrulgazi mahalleleri sakinleri için bu projeyi de hayata geçirmek adına çalışmalarına hız verdi.

Başkan Üzülmez, Uzunbey mahallesinde bulunan Kirazoğlu mevkiinde yapımına başlanan park alanında devam eden çalışmaları da yerinde inceledi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin, Uzunbey Mahallesi Ketenciler Yoluna paralel Kirazoğlu bölgesindeki park alanı çalışmaları devam ederken, alanı incelemeye gelen Başkan Üzülmez, çalışanlara kolaylıklar diledi. 15x30 metre ölçülerinde mini futbol sahası, 120 metrekare çocuk oyun alanı, 60 metrekare fitness aletli alanı, 5 adet piknik masası ile donatılacak park alanı Kartepeli vatandaşların hoşça vakit geçirebileceği bir park olarak hizmete sunulacak.

Kartepeli hemşehrilerine seslenen Başkan Üzülmez, “İlçemiz bildiğimiz gibi yeşiyle, mavisiyle, sarısıyla, beyazıyla muhteşem güzellikleri insanoğluna sunan güzide bir kent. Bir Kartepeli olmanın ayrıcalığını hissediyoruz. Belediye Başkanı olarak bizim temel amacımız da , bu ayrıcalığı daha farklı , etkileyici ve kalıcı hale getirmek. Yatırımlarımız hizmet vermeye başladığında sağladığı katmadeğer ve güzellikler daha iyi anlaşılacaktır. Karşımıza çıkan fotoğrafa bakıldığında Kartepeli olmaktan daha fazla keyif ve gurur duyacağız. Anlayış ve sabırları için tüm hemşehrilerime gönülden teşekkür ederim” dedi.