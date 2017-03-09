Başkan Üzülmez, Reis filmini hemşehrileriyle birlikte izledi

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Reis filmini hemşehrileriyle birlikte izledi.

Kartepe Belediyesi Alo Evlat Hattı ekibi, düzenli olarak hizmet verdikleri yaşlı ve kimsesiz vatandaşları, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in ev sahipliğiyle vizyona yeni giren ‘Reis’ filmini izleterek keyifli bir gün yaşattılar. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Alo Evlat Hattı ekibinin düzenlediği etkinlikte, Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcıları, müdürleri ve personelleri de katıldı.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatından kesitler sunan “Reis” filmini hemşehrileriyle izleyen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Onların bir tebessümüne, küçük bir mutluluğuna vesile olabilmek dünyalara bedel. Bizim onlara hizmet etmemiz boynumuzun borcudur. İnşallah daha sık ve güzel organizasyonlarda yine bir arada olacağız” dedi.