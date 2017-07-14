  • BIST 104.437
  • Altın 139,879
  • Dolar 3,5629
  • Euro 4,0660
  • Kocaeli 27 °C

Başkan Üzülmez şehit ailelerini ziyaret etti

»
Başkan Üzülmez şehit ailelerini ziyaret etti
Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Şehit Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız, Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Metin Kıldış ve Şehit Astsubay Üst Çavuş Ömer Burak Öğüt ailelerini ziyaret etti. 

2015 yılında Muş'un Malazgirt ilçesinde Şehit olan Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız, 2016 yılında Diyarbakır Sur ilçesinde Şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Metin Kıldış, 2014 yılında Kartepe'de askeri uçağın düşmesi sonucu Şehit düşen Astsubay Üst Çavuş Ömer Burak Öğüt’ün aileleriyle Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez bir araya geldi. Ziyaretinden dolayı şehit yakınları Başkan Üzülmez’e teşekkürlerini ilettiler.

Şehit yakınlarını ziyaretinde Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, ''Şehitlerimizin aileleri bizim baş tacımızdır. Şehitlerimize olan borcumuzu asla ödeyemeyiz. Anadolu’ya geldiğimizden buyana bu mücadele devam etmektedir. Bazen ismi değişiyor ancak mücadele devam etmektedir. Kıyamete kadar da devam edecektir. Bizler bugün ayakta duruyorsak şehit ve gazilerimizin sayesindedir. Bizler şehit ve gazilerimize sonuna kadar sahip çıktık çıkmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin isimlerini sonsuza kadar yaşatacağız. Şehitlerimizin aileleri bizlere emanettir” dedi.

Bu haber toplam 105 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şehid Abdullah Tayyip Olçok Stadı hizmete açılıyor14 Temmuz 2017 Cuma 12:27
  • Karaosmanoğlu,“15 Temmuz Türkiye için bir milattır"14 Temmuz 2017 Cuma 11:39
  • Türk Sağlık Sen:“Sağlık çalışanlarının resen atamaları iptal edilsin”14 Temmuz 2017 Cuma 11:29
  • 15 Temmuz’da İzmit’te önemli açılışlar var14 Temmuz 2017 Cuma 11:23
  • İzmit'te sokak kütüphanelerine yine zarar verildi14 Temmuz 2017 Cuma 10:42
  • Yaşar Şanlı:“15 Temmuz’u yaşatanları affetmeyeceğiz”14 Temmuz 2017 Cuma 10:34
  • Milli İrade ve Demokrasi Nöbetleri 16 Temmuz 24.00’a kadar devam edecek14 Temmuz 2017 Cuma 09:15
  • İşte 15 Temmuz etkinliklerinin bugünkü programı14 Temmuz 2017 Cuma 09:06
  • Meteoroloji açıkladı! Bugünden itibaren...14 Temmuz 2017 Cuma 09:05
  • Hakan’ın zaferi14 Temmuz 2017 Cuma 09:02
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti