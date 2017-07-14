Başkan Üzülmez şehit ailelerini ziyaret etti

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Şehit Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız, Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Metin Kıldış ve Şehit Astsubay Üst Çavuş Ömer Burak Öğüt ailelerini ziyaret etti.

2015 yılında Muş'un Malazgirt ilçesinde Şehit olan Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız, 2016 yılında Diyarbakır Sur ilçesinde Şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Metin Kıldış, 2014 yılında Kartepe'de askeri uçağın düşmesi sonucu Şehit düşen Astsubay Üst Çavuş Ömer Burak Öğüt’ün aileleriyle Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez bir araya geldi. Ziyaretinden dolayı şehit yakınları Başkan Üzülmez’e teşekkürlerini ilettiler.

Şehit yakınlarını ziyaretinde Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, ''Şehitlerimizin aileleri bizim baş tacımızdır. Şehitlerimize olan borcumuzu asla ödeyemeyiz. Anadolu’ya geldiğimizden buyana bu mücadele devam etmektedir. Bazen ismi değişiyor ancak mücadele devam etmektedir. Kıyamete kadar da devam edecektir. Bizler bugün ayakta duruyorsak şehit ve gazilerimizin sayesindedir. Bizler şehit ve gazilerimize sonuna kadar sahip çıktık çıkmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin isimlerini sonsuza kadar yaşatacağız. Şehitlerimizin aileleri bizlere emanettir” dedi.