Başkan Üzülmez’den Darülaceze Başkanı Cebeci’ye ziyaret

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'i makamında ağırladı.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci’yi ziyaret etti.

Darülacaze gibi köklü ve önemli bir kurumu yerinde görmekten mutlu olduğunu belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “ Darülaceze Başkanımız Hamza Cebeci’nin tecrübesi ve kişiliği ile farkını hissettirerek, çalışmalarıyla da müessesenin değerine değer kattığını memnuniyetle gözlemledim. Ne mutludur ki; toplum yararına çok önemli bir kurumun başında Hamza Bey gibi merhametli bir kişiliğe değerli büyüğümüz var. Bu da, gelecekte daha güzel işler için, güven ve umut veriyor. En kısa zamanda Hamza Bey’i Kartepe’de ağırlamaktan memnuniyet duyarım” dedi.