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Başkan Üzülmez’den engelli vatandaşlara yeniyıl hediyesi

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Başkan Üzülmez’den engelli vatandaşlara yeniyıl hediyesi
Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, engelli ve hasta hemşehrilerini evlerinde ziyaret ederek onlara moral verdi. 

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, hasta ve engelli vatandaşlara yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Evlerinde istirahatte olan hemşehrilerini tek tek ziyaret eden Başkan Üzülmez, acil şifa dileklerinde bulundu ve engelli hemşehrileri için özel olarak tedarik edilen akülü sandalyelerini teslim etti.

Ziyarette konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “İnsan hayatında acı tatlı pek çok olay yaşıyoruz. Zorluklar karşısında uzatılan bir yardım eli veya gönülden gelen samimi bir dua ilaç gibidir. Herkes bir gün buna ihtiyaç duyabilir. Kültürümüzü, geleneklerimizi yaşattığımız sürece iyi günde kötü günde birlik beraberliğimiz ilelebet sürecektir. Çok şükür ki insani değerlerimize sahip çıkıp, dejenerasyona uğramasına fırsat vermeyen bir Cumhurbaşkanımız ve devletimiz var” dedi.

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