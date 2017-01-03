Başkan Üzülmez’den minik şaire motivasyon ödülü

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kocaeli ili genelinde düzenlenen Öğretmenler Günü Şiir Yarışması’nda Kartepe birincisi seçilen Yaren Yıldırım’ı makamında ağırladı.

Geleceğin teminatı çocukların sosyal ve kültürel gelişimine verdiği önemle bilinen Başkan Üzülmez Kartepe’nin en minik ve yetenekli şairini makamında ağırlayarak, elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti. Başkan Üzülmez, “Öğretmen” temalı şiiriyle katıldığı yarışmada Kartepe İlçe birincisi olan Arslanbey İlköğretim Okulu 4.sınıf öğrencisi

Yaren’i yeteneğinden dolayı ödüllendirerek tablet bilgisayar da hediye etti.

Başkan Üzülmez’in motivasyon hediyesiyle birlikte elde ettiği başarıdan duyduğu mutluluğun daha da arttığını ifade eden küçük Yaren, “Mutluluğumu Başkanımla da paylaşmak istedim. O da, bu güzel süpriz hediyesiyle beni daha da çok motive etti. Başkanımız çocuklar için harika şeyler yapıyor. Başkanım için de bir şiir yazmak istiyorum, çok teşekkür ederim kendisine” dedi.

Küçük Yaren’i ve ailesini tebrik eden Başkan Üzülmez, “ Kartepe’de sanata, şiire, spora, bilime, tiyatroya meraklı ve yetenekli çocuklarımızı görmekten gurur duyuyorum. Küçük Yaren’ de onlardan biri. Bu çocuklarımız bizlerin umudunu ve çalışma şevkini arttırıyorlar. Hep söylüyorum en büyük ödül, onların başarısı ve mutluluğudur. Bütün çabamız da masum çocuklarımıza güzel, aydınlık bir gelecek bırakabilmek için” şeklinde konuştu.