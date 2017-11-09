Başkan Üzülmez’e öğrencilerden teşekkür

Göreve gelir gelmez eğitime ayrı bir önem veren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, imkanlar dahilinde ilçe sınırlarında bulunan okullara desteklerine devam ediyor. Kartepe Eşme İlkokul’ndan gelen istekler Başkan Üzülmez tarafından geri çevrilmeyerek, gereği yaptırıldı. 1966 yılında kurulan Eşme İlkokulunda 142 öğrenci eğitim görüyor.

“Okul bahçesine kafes tel”

Kartepe Belediyesi tarafından Eşme İlkokulu’na yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Okul Müdürü Ahmet Siyah yaptığı açıklamada, “Okulumuz 1966 yılında eğitim ve öğretime açıldı. Okulumuzun geniş bir bahçesi bulunmaktadır. İçerisinde meyve ağaçlarımız vardır. Bahçemizin hemen bitiminde işlek bir yolumuz var. Sürekli araçlar geçmektedir. Öğrencilerimiz için ciddi bir tehlike oluşturuyordu. Bu durumu Kartepe Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez’e ilettik. Kartepe Belediyesi tarafından okul bahçesinin tamamı 250 metre kafes tel örgü ile kaplandı. Bu tehlike ortadan kaldırıldı” dedi.

“Çocuk oyun grubu”

Eşme İlkokulunda bir çok etkinlik düzenlediklerini belirten Okul Müdürü Siyah,“Öğrencilerimizin rahat izlemeleri için Kartepe Belediyesi tarafından 400 kişinin oturabileceği tribün yapıldı. Bunun yanı sıra çocuklarımız oynaması için okul bahçesine oyun grubu konuldu. Çocuklarımız eğitimlerini hem sağlıklı hemde güvenli bir şekilde almaktadırlar. Bu yapılanlar ve bizlere verilen destekten dolayı Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ve ekibine teşekkür ediyorum. Başkanımız gibi eğitime ve çocuklara karşı duyarlı ve ilgili yerel yöneticilerimiz olması geleceğimiz adına çok sevindirici” ifadelerini kullandı.