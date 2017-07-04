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Başkan ve Hoşdil, Yıldız ile buluştu; görüşme yaklaşık 6 saat sürdü

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Başkan ve Hoşdil, Yıldız ile buluştu; görüşme yaklaşık 6 saat sürdü
Kocaelispor Başkanı Yavuz ile Futbol Şube Sorumlusu Hoşdil, dün yeni sezonda da takımın başında kalması beklenen Ümit Metin Yıldız ile bir araya geldi.

Detaylarına kadar her şeyin konuşulduğu görüşme 6 saat sürdü. Başkan Yavuz bugün veya yarın düzenleyeceği basın toplantısında büyük olasılıkla devam kararını ve nedenlerini açıklayacak.

GÖRÜŞME 6 SAAT SÜRDÜ

Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz ile Futbol Şube Sorumlusu Ceyhun Hoşdil, önceki gün geçen sezon takımın teknik sorumluluğunu yapan ve yeni sezonda de devam edilmesine kesin gözüyle bakılan Ümit Metin Yıldız ile buluştu. İzmit’te özel bir mekanda gerçekleşen görüşmenin yaklaşık 6 saat sürdüğü öğrenildi. Görüşmede geçen sezonun genel bir değerlendirmesinin yapıldığı, yeni sezona dair de fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi. Başkan Bahri Yavuz’un yetişirse bugün, olmazsa kesin olarak yarın düzenleyeceği basın toplantısında Ümit Metin Yıldız ile devam kararını ve nedenlerini açıklaması bekleniyor.

ŞERİFOĞLU’NUN YERİNE ÖZCAN

Bu arada yeni dönemde Şerif Hasanoğlu’nun teknik kadroda yer almayacağı öğrenildi. Antrenörlük yapmak istemeyen Şerifoğlu’nun bu düşüncesini Yıldız ile paylaştığı belirtildi. Yıldız’ın yeni sezondaki yardımcısının daha önce İzmit Belediyespor’da da birlikte çalıştığı Fikret Özcan olması bekleniyor. Özcan geçen sezon Sultanorhanspor’un teknik direktörlüğünü yapmıştı. Yeni sezon öncesinde merak edilen diğer konu iç transfer. Yönetime yakın kaynaklar Hamza, Kadir Öge ve Yusuf ile anlaşmaya yakın olunduğunu, futbolu bırakma düşünmesinde olan Sinan’ın ise ikna edilmeye çalışıldığını aktarıyor.

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