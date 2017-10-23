Başkan Vekili Özak, 243 köy muhtarı ile bir araya geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zekeriya Özak kırsal alanlarda görevli olan 243 köy muhtarı ile toplantı düzenledi. Toplantıda köylerdeki genel imar konuları, kadastro yolları, 2B'ye konu yerler, köye dönüşün teşvik edilmesi ve genel yapılaşma ve planlama konuları ele alındı.

Geleneksel köy evlerimizin bütün güzelliklerinin yeni yapılarda hayat bulması ile köylerin daha estetik bir yapıya kavuşacağının altını çizen Özak " Kırsal alanlar artık kalabalık şehir ortamından uzaklaşmak isteyen vatandaşların tercih ettiği alanlar. İnsanlar kendilerini doğal hayatta daha huzurlu ve stressiz buluyor. Bu sebeple köylerde hızla artan yapılaşmaya kriterler getirilerek yeni inşa edilecek yapıların dış cephelerinin, geleneksel köy mimarisi ile uyumlu olması sağlandı. Uygulama örnekleri çok başarılı. Bu uygulama muhtarlarımız tarafından da benimsendi. Köylerimiz 1-2 yıl sonra eski köy evlerimiz ve yeni yapılarla birlikte çok daha güzel olacak" dedi.

Kocaeli" deki kırsal alanları kapsayan 243 muhtarın katıldığı programda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler, KBB İmar Müdürü Mustafa Baykan, Kırsal ve Tarımsal Alanlar Şube Müdürü Erhan Öztürk ve Muhtarlar Şube Müdürü Halit Bostancı da hazır bulundu.