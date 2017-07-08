Başkan Yavuz bilgilendirdi, içini döktü

Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz, bu sabah merakla beklenen basın toplantısını yaptı.

Genç Kocaelililer Derneği lokalindeki toplantıya yönetim kurulu üyelerinden Cumhur Kesemenli, Çağrı Alpaslan, Barış Yavuz, Ayhan Öter, Ceyhun Hoşdil ile birlikte kulüp müdürü İlker Uzel katıldı. Yerel basının ilgi gösterdiği toplantıda Başkan Yavuz gündeme dair merak edilen tüm konularla ilgili detaylı bilgilendirme yaptı, içini döktü. Yavuz öncelikle hemen her organizasyonda kendilerini ağırlayan Genç Kocaelililer Derneği’ne, Başkan Sedat Köse’ye teşekkür etti. Yaklaşık 2.5 saat süren toplantıda Başkan Yavuz Yavuz şu açıklamaları yaptı:

“GÜVENİ HAK ETMEDİK Mİ ?”

“3 sene önce yola çıkarken şeffaf olacağımızı söylemiştik. Kocaelispor kulübü tarihinin en şeffaf 3 yılını geride bıraktığımız inancındayım. Sokağın sesini dinledik. Özellikle halkın takımı vurgusu yaptık ancak bu sanıyorum ki yanlış algılandı. Sanıldı ki, halkın takımında her şey her zaman açıklanmalı, hiç gizli olmamalı. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yapıya zarar verecekse, elbette bazı şeyleri kamuoyu önünde konuşmayacağız. Açıklayamadığımız konularla ilgili kamuoyunun, taraftarın bize inanmasını bekliyorduk. Bu güveni üç yıllık süreçte hak ettiğimizi düşünüyoruz ama hiç öyle olmuyor. Canımızı yakan yorumlar, paylaşımlar var”

“100 BİN TL Mİ KOMİK TEKLİF”

“Kadir Gezer, Şenol ve Erol ile ilgili Milli Savunma bakanlığından gelen yazılar var. Tabi biz bunları açıklamadık, açıklayamazdık. Kadir Gezer ile ilgili 3 ay risk aldım. İşin ucunda hapis cezası vardı. Ki, İstanbul kulüplerinden birinin Başkanı bu yüzden 6 ay hapis cezasını çarptırıldı. Ancak kendisi malum maçta sorumsuzca davrandı ve sözleşmeyi festi ettik. Aynı şekilde Erol ve Şenol ile de sözleşme yenilemedik. Bakıyoruz sosyal medyada bu futbolcularla ilgili suçlanıyoruz. Oğuzhan olayında kendisine geçen yıl aldığı ücreti teklif ettik. Ki, o rakam 100 bin TL’dir. Çıkmış konuşmuş, bana komik bir teklifte bulundular diye. Nesi komik teklifimizin Allah aşkına. Kendisi bize 190 binden aşağıya imza atmam dedi, yolları ayırdık. Suçlu biz olduk”

KILIÇ ARSLAN OLAYI

“BAL’a düştüğümüz sezon Hamza ve Kılıç ile kendi aramızda sözlü olarak iki yıllık anlaşma yaptık. Karşılıklı olarak bu söze sadık kaldık. Malum geçen sezon başı iki yıllık süre doldu. Verdiğimizin geri dönüşü, vefa unsurlarıyla sezon başı Kılıç ile bir yıllık sözleşme yaptık. Taahhüt ettiğimiz rakamı da kuruşu kuruşuna ödedik. Sonuçta bu bütçe, imkan meselesi. Arkadan gelenlere yol açılmasını da döşündük ve kendisine teşekkür ettik. Sonuçta kulübe çok önemli hizmet vermiş bir isim, kendisiyle veda konuşması yapacak gücü bulamadım. Bakıyorum sosyal medyada, kendime çok yakın gördüklerim bile Kılıç’ı teşekkür etmeden kovduğumuzu yazıyor. Biz bunları hak etmiyoruz. Bunlar bizim içimizi acıtıyor”

YENİ STADA GİDİŞ EKİM BAŞI

“Yeni stadyumda çimlerin bakımıyla ilgili bazı sıkıntılar oldu, bu yüzden gecikme söz konusu. Muzaffer Çintimar müdürümüz en son bize eylül sonu-ekim başı tarihi verdi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ilgili firmadan tesisi 24 Temmuz’da teslim alacak. Sonrasında biz stadyumu bir yıllığına kiralayacağız. Saha içi reklamları, büfelerin kiralanması gibi işlemleri A.Ş. üzerinden yapacağız. Kapılarda turnikeler var ama barkot sistemi henüz koyulmadı. Bu yüzden kombine kart bastıramıyoruz, beklemedik. Kombine kart satışı kulübün en önemli geliri ancak biz şu an için çaresiz durumdayız. Düşünün bugün 1 milyona ihtiyacımız var ama 1 liramız yok”

KEV KONUSUNDA SON DURUM

“KEV konusunda şunun bilinmesini isterim, olumsuz bir durum yok. Bizden önceki dönem tüzük değişikliğiyle ilgili bir başvuru olmuş. Bu takip edilmemiş. Son kongrede biz Kocaelispor Kulübü Derneği’ne yardım yapılır diye tüzük değişikliğini genel kuruldan geçirmiştik. Bunun onayı için başvurumuzu yapmamıza rağmen geçen süreçte bize dönüş olmadı. Yaptığımız görüşmeler sonrasında önceki başvurunun sonuçlanmamasından dolayı, ikinci başvuruyu değerlendirmeye almadıklarını bildirdiler. Biz de önceki başvurudan vazgeçildiğini bildiren bir yazı yazdık. Şimdi son başvurumuzun onayını bekliyoruz. Eli kulağındadır, gelir. Onayın gelmesinin ardından ekspertiz fiyat belirleyecek ve bu fiyat üzerinden ihaleye çıkacağız. Arazi şu an spor tesisi olarak gözüktüğü için ekspertiz buna göre bir rakam verecek. Muhtemelen 15-20 milyon gibi bir rakam olacak. Ancak ihalede rakam 55 milyondan başlayacak, çünkü Kent Konut’un sözü, taahhüdü var. İhale herkese açık, daha fazla veren araziyi alacak. Kent Konut’un sahip olduğu imar imkanı onlara da sağlanacak”