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Başkan Yavuz: “Maçın hakkı beraberlikti”

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Başkan Yavuz: “Maçın hakkı beraberlikti”
Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz, Altay maçıyla ilgili değerlendirmesinde, “Golün son dakikada gelmesine üzüldük ancak maçın hakkı beraberlikti” dedi.

Yavuz’un açıklamaları şöyle:

“FIRLANTA GİBİ BİR ÇOCUKTU”

“Maçtan çok aslında sabah yaşanan acı bir olay hepimizi alt üst etti. Şahsen iyi tanıyordum, pırlanta gibi bir çocuktu. Çok büyük acı, ailesine sabır diliyorum. Maçtan önce yaşanan bu olay bütün takımı etkiledi. Ancak bir maç bu kadar olurdu ve öyle oldu. İyi futbol oynadık, rakibimiz de aynı şekilde karşılık verdi. Sistemimiz olması güzeldi, standart 11’den eksik oyuncularımız vardı. Puan olarak avantajımız var. En kötü beraberlik geçiyordu aklımızdan, öyle oldu.

“NORMALDE SEVİNMEMİZ LAZIM”

“Öne geçtik sonra uzatmalarda gol yedik. Maçın hakkı beraberlikti diye düşünüyorum. Golün son dakikada gelmesine üzüldük, bu beraberliğe sevinmiyorsak takımın karakteri oturmuş, ruh hali iyi, onurlu ve gururlu bir topluluk takımı olduğumuzu gösterir. Normalde sevinmemiz lazım ama bizim takım sevinmedi. Önümüzde 7 maçımız var, Sancaktepe maçına kadar farkı kapatır onlarla final oynarız diye düşünüyorum”

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