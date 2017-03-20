Başkan Yavuz: “Pırlanta gibi çocuktu"

Başkan Yavuz Altay-Kocaelispor maçına gitmek için İzmit’te toplanan taraftarlar arasında çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Serhat Boz için üzüntülerini dile getirdi.

Yavuz’un açıklamaları şöyle:

“PIRLANTA GİBİ BİR ÇOCUKTU”

“Maçtan çok aslında sabah yaşanan acı bir olay hepimizi alt üst etti. Şahsen iyi tanıyordum, pırlanta gibi bir çocuktu. Çok büyük acı, ailesine sabır diliyorum. Maçtan önce yaşanan bu olay bütün takımı etkiledi. Ancak bir maç bu kadar olurdu ve öyle oldu." dedi.

Kocaelisporlu oyuncu Oğuzhan Türkmen de sosyal medya hesabından üzüntüsünü belirtip, "Serhat Boz mekanın cennet olsun inşallah kardeşim" mesajını paylaştı.

"BAŞIN SAĞ OLSUN KOCAELİSPOR"

Öte yandan Kocaelispor'u yasa boğan Serhat Boz'un ölümüyle ilgili futbol taraftar grupları sosyal medyada baş sağlığı mesajları yayınladı.Atılan tweetlerden bazıları şöyle: