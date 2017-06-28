Başkan Yavuz, teknik direktörü basın toplantısında açıklayacak

Kocaelispor’da yeni sezon öncesinde en çok merak edilen konulardan biri de takımın hangi teknik adama emanet edileceği.

Yönetime yakın kaynaklar Ümit Metin Yıldız ile devam edileceğini söylese de, henüz kulüpten bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı. Başkan Bahri Yavuz, daha önce iç transferi bitirdikten sonra teknik direktörü açıklayacaklarını söylemişti.

Muhtemelen hafta sonuna kadar iç transfer bitmiş olacak. Başkan Yavuz’un önümüzdeki hafta basın toplantısı düzenleyeceği ve o toplantıda teknik direktörü açıklayacağı belirtildi. Toplantının kesin günü ve yeri bir iki gün için içinde netleşecek. Başkan Yavuz, basın toplantısında sadece teknik ekip değil, tüm konularla ilgili detaylı bilgilendirme yapacak, sorulara yanıt verecek.