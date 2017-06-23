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Başkan Yavuz: “Yeni sezonki hedef..."

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Başkan Yavuz: “Yeni sezonki hedef..."
Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz, önceki akşam katıldığı amatörlerin kupa töreninde basında sohbet etti.

Yavuz, transfer yasağını bu sezon açmayı düşünmediklerini söyledi, “Bu sezon şampiyonluk, Play-Off gibi bir düşüncemiz yok. Hedefimiz yapılanma ve ligde kalmak” dedi. Yavuz’un açıklamaları şöyle:                                          

TRANSFER YASAĞI KONUSU 
“Valimiz ve Genel Sekreterimizin kentten ayrılmasının KEV sürecini etkileyip etkilemediğini gelecek isimlerin yaklaşımları belirleyecek. Ön yargılı olup, mutlaka olumsuz olur demek istemiyoruz. Bu iş 6 aydan önce çözülmez zaten. Transfer yasağının devre arasında açabileceğimize dair beklentiler var. Yetişeceğini sanmıyorum, yetişse bile bizim transfer yasağını açmak gibi bir düşüncemiz yok. Belki seneye bile açmayabiliriz. Kendi kadromuzla, yetiştirdiğimiz futbolcularla devam edecektik. Parayı bulunca bu düşünceyi değiştirmek doğru değil”

“SENEYE DE AÇMAK İSTEMEM”
“Başarmaya çalıştığımız bir iş, belirlediğimiz bir yol harikası var. Altyapıda sağlayamadığımız imkanlar var. O imkanları sağlayabilir, istediğimiz oyuncuları yetiştirir, biraz da tesis işini çözersek, “Tamam, biz buradan oyuncu çıkartabileceğiz ”dersek ben seneye de transferi açmak istemem. Bizim hayalimiz neydi? Kendi ayıkları üzerinde duracak, kendi çocuklarımızla oynayacaktık. Geldiğimiz günden beri böyle konuşmadık mı?”

“YAPILANMA YILI OLACAK”
“Bu sezon bizim için yapılanma senesi olacak. Sezon öncesinde basın toplantısıyla anlatacağız bunu şehre. Şampiyon olacağız, Play-Off’a oynayacağız; bizim böyle bir hedefimiz yok. Bir kere KEV süreci çok önemli. Bu süreci ayaklarımız yere basarak geçirmek istiyoruz. Üç yıldır hep final oynuyoruz. Hep bir baskı, didişme, koşturma. Kulübün Wep sayfası kötü, facebook sayfası kötü, twitter hesabı yok. Kulüp binasında bir tane misafirimi ağırlayamıyorum. Saymaya başlarsak bir sürü eksik. Şehrin bu konularda bizi eleştirmesi lazım”

“1-2’Sİ DAHA GİDEBİLİR”
 “Nasıl yapacağız bu koşturmaca içerisinde. Yapılanmak zorundayız. Alt yapıdan 3-4 kardeşimizi A takıma alacağız. Mevcut sözleşmesi sona eren 7-8 arkadaşımızdan Kadir Gezer, Erol, Şenol ve Oğuzhan gitti. Belki 1-2’si daha gidecek. Bizim altyapıdan 3-4 oyuncuyu alıp 1 veya 2’sini oynatmamız lazım. Ama yarışan bir takımda, geçen seneyi söyleyelim Hamza’yı çıkart Kerem’i oynat, Kadir Öge’yi veya Ali Keten’i çıkart Fatih’i oynat. Nasıl yapacaksın? Hedefe git git olmuyor”  

“TESİS İÇİN YER BAKIYORUZ”
“Hedef, bu takımı yapılandırmak ve ligde tutmak. Buna göre bir hocayla anlaşacağız. Tesisleşme ile ilgili Kartepe ve Kandıra tarafında yer bakıyoruz. Vali’nin, Büyükşehir’in desteği olmadan bizim bu işi halletmemiz mümkün değil. Orman Bakanlığı ile görüşüyoruz, arazi tahsisi için. Devletin elinin olması lazım. Stadyumla ilgili de hiçbir şey belli değil. Stat ile ilgili krokileri alamadık. Locaların planlarını alamadık. Kombine için firmalarla görüşmelere başlayamadık. Nasıl başlayacağız, futbolcuların peşinatlarını nasıl ödeyeceğiz?” 
 

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