Başkan Yavuz’dan KEV müjdesi

Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz önceki akşam Kocaeli TV’de katıldığı canlı yayında KEV konusuyla ilgili son gelişmeleri aktardı.

Yavuz, “Büyük mesafe kat ettik, imar değişikliği yapmadan gerçek değerine satışla ilgili formül üzerinde çalışıyoruz. Bir ay içinde satış olabilir” dedi. Yavuz yayında ayrıca yeni stadyuma verilecek isim konusunda önerisinin, “Kocaelispor 1966 Stadı” olduğunu söyledi.

“BİR AY İÇİNDE SONUÇLANABİLİR”

Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz, önceki akşam Kocaeli TV’de canlı olarak yayınlanan Top Ağlarda programında camianın merak ettiği KEV konusundaki süreçle ilgili son gelişmeleri paylaştı. Camiada müjdeli haber veren Yavuz, “Genel sekreter Tahir Büyükakın ile sık sık bir araya geliyoruz. Önemli bir mesafe aldığımızı söyleyebilirim. Normalde mayıs sonuna kadar zamanımız var. Daha önce imar değişikliği yapılarak satılması yönünde çalışmalarımız vardı. Ancak imar değişikliği uzunca bir zaman alıyor. İmar değişikliği olmadan, direkt gerçek değerine satışla ilgili bir formül üzerinde çalışıyoruz. TOKİ, Emlak Konut ve Kent Konut’a direkt satış imkanımız olabilir. Bir ay içinde sonuçlanmasını bekliyoruz. Gelecek kaynakla önce devlete olan borçlarımızdan kurtulacağız, sonra diğer borç ödemelerini yapacağız” dedi.

“KOCAELİSPOR 1966 STADI”

Yeşil-Siyahlı kulübün Başkanı Bahri Yavuz, gazetemiz spor müdürü Hayrettin Albayrak’ın yönettiği canlı yayında Alikahya’da yapımı tamamlanmak üzere olan yeni stadyuma verilecek isim konusunda kişisel düşüncesini söyledi. Yavuz, “Aslında takım, yönetim, taraftar grubu yeni stadyumu ziyaret edelim, orada isimle ilgili açıklamamızı yapalım düşüncemiz var. Şu ana kadar fırsat bulamadık, belki bay haftasında yaparız. İsimle ilgili kendimin bir fikri var. 1966 ve Kocaelispor bizim için çok önemli, vazgeçilmez. Bunun için stadyumun adının Kocaelispor 1966 olması gerektiğini düşünüyorum. Yarın bu sahaya çok önemli organizasyonlar verilecek. Kocaelispor 1966 Stadyumu diye markanın uluslararası düzeyde tanıtımı olacak” dedi.

