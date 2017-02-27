Başkan Yavuz'dan taraftara davet

Karacabey ile berabere kalıp ayağına gelen liderliği kaçıran Kocaelispor’da üzüntü ve hayal kırıklığı yaşanırken, Başkan Yavuz taraftarın teknik direktörü istifaya davet etmesinin yanlış olduğunu söyledi.

Yavuz, taraftarı sakin düşünmeye ve desteğe devam etmeye davet etti.

“EN ÇOK ETKİLENDİĞİMİZ MAÇ”

“Her geçen gün duygu değişiyor. Liderlik beklentisi futbolcular üzerinde baskı yaratacak endişesi içerisindeydik. Rahat bir hafta geçirdik, sadece futbolumuzu oynayalım dedik. Ancak olmadı. Bugüne kadar en çok etkilendiğimiz maç oldu. Bunun tek sebebi psikolojikti. Bununla baş etmek zorundayız. Konuşmak istediğimim tek şey var, 16.hafta sonrasında bu takımı Play-Off’a sokarsak başarı demiştim hatırlıyorsunuz. Şimdi biz 2 puan farkla liderin gerisindeyiz. Geldiğimiz yer büyük başarı”

“FATURA ÇIKARTMAK ZARAR VERİR”

“Taraftarımızın liderliği istemesini doğru buluyor, hak veriyorum ama hocayı istifaya davet etmelerinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Sözü bile geçmemesi lazımdı, olmaması gereken bir hareketti. Zamanımızın tamamını takımımızla geçiriyoruz. Takımın psikolojisi bugün gerçekten çok farklıydı. Kolay değil. Baskı var, liderlik olayı var. Bu baskı puan kaybı yaşatıyor, bu doğaldır. Oynayamadık, telaş yaptık. Bugünkü oyun ve sonuca yönelik birilerine fatura çıkarmak bize zarar verir”

“SAKİN DÜŞÜNMEYE DAVET EDİYORUM”

“Daha 10 maç, toplanacak 30 puan var. Gruplar içerisinde en dengeli olanı bizimkisi. Herkesin herkesi yenebileceği bir grup. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Sancaktepe daha çok puan kaybeden, bugün olmadıysa ileride mutlaka liderliği yakalarız. Bunu başaracağız göreceksiniz. Bu hafta Altay Kütahya’ya biz Bayburt’a gidiyoruz. Zor maç serisi başladı. Tüm taraftarımızı sakin düşünmeye ve desteklerini aynı şekilde devam ettirmeye davet ediyorum. Son gülen biz olacağız inşallah”