Başkan, yeni kimlik kartı için başvurdu

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Başiskele Kaymakamı Atila Kantay’a iadeyi ziyaret gerçekleştirdi.

Yeni görevinde bir kez daha başarılar dileyen Karaosmanoğlu, İlçe Nüfus Müdürü Halil İpek’i de ziyaret etti.

KANTAY, MANİSA’NIN BOYASIZ SECCADESİNİ HEDİYE ETTİ

Başiskele Kaymakamlığının Şeref defterini imzalayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na, Kaymakam Atila Kantay daha önce çalıştığı Manisa İli Demirci İlçesinin geleneksel hediyesi olan boyasız seccadesini hediye etti. Mülki İdare Amirleri olarak ülkemizde her çalıştığımız yeri kendi memleketimiz sayarız diyen Başiskele Kaymakamı Atila Kantay, “İnanıyorum ki kentimizde ve ilçemizde güzel hizmetlere imza atacağız. Çok çalışarak vatandaşımızın her anında yanında olmak için 7/24 görevimizin başında olacağız. Devletimizin tüm kurumlarıyla koordineli bir şekilde, milletimizin mutluluğu ve huzuru için çalışacağız” dedi.

YENİ ÇİPLİ KİMLİK KARTI İÇİN BAŞVURDU

Başkan Karaosmanoğlu’da Kaymakam Kantay’ı ziyaretinde, “Sizlerin her daim yanındayız. Ortaya koyacağınız projelere destek vererek, ilçemizin gelişmesine yerel yönetimler olarak katkı sunacağız” şeklinde konuştu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, günün ikinci ziyaretini Başiskele İlçe Nüfus Müdürü Halil İpek’e yaptı. Kaymakam Kantay’la birlikte çalışanlara da çalışmalarında başarılar dileyen Karaosmanoğlu, eşi Behiye hanımla birlikte yeni çipli kimlik kartı için başvuru yaptı. Nüfus Müdürlüğünde yaşanan yoğunluklar için alınan önlemleri yerinde gören Karaosmanoğlu, sistemli bir şekilde yürüyen çalışmalar için yetkililere ve çalışanlara teşekkür etti.

