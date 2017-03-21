Başkan Yıldırım, Karamürselli pazarcıların kahvaltısına konuk

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Yasin Olgun ve yönetiminin düzenlediği kahvaltıya katıldı.

Karamürsel Yelken Kafe’de düzenlenen kahvaltıya Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve eşi Tuğba Yıldırım’ın yanı sıra, Esnaf Kefalet ve Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Halil Yanık, Ziraat Odası Başkanı Memduh Birinci, Otomobilciler ve Şoförler Odası Başkanı Adem Sevinç, Kent Konseyi Başkanı Mesut Çalık ve Seyyar Pazarcılar Odası’na kayıtlı esnaflar katıldı. Oda Başkanı Olgun, organizasyona katılımı nedeniyle Başkan Yıldırım’a teşekkür etti. Yıldırım, buluşmada 16 Nisan’daki referanduma yönelik bilgilendirmede bulundu. Karamürsel Belediye Başkanı Yıldırım, şunları söyledi:

“Bürokrasinin işleyişi ve sistemin hızlanışı ile birlikte kat edeceğimiz yollar, adeta prangasından kurtulmuş bir devlet yapısı ile yolumuza devam edeceğiz. Muhalefet partilerinin yalan yanlış ifadelerde bulunmasını gözetmeksizin işin A Partisi, B Partisi davası olmadığının vatan ve millet meselesi olduğunu her gittiğimiz ortamda dile getiriyoruz. Sizlerden istediğimiz, siyasi görüşü ne olursa olsun insanlara doğru bildiğinizi anlatmanızdır. Cumhurbaşkanlığı Sistemi için sizlerden istediğimiz oylar, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğimize attığımız temeller olacaktır. Millet en iyisini bildiği için, büyük Türkiye, Güçlü Türkiye yolunda bizlerle olduğu için şanslıyız. Allah hepinizden razı olsun”