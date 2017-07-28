Başkan Yılmaz’dan gençlere nasihatler

Kocaeli Birlikspor’da 2 haftalık kampın ardından takım önceki gün 3 gün süreli izne çıktı. Başkan Erhan Yılmaz futbolcularıyla toplantı yaparak, onlara nasihatlerde bulundu.

“SİZLERE GÜVENİM SONSUZ”

“Daha önce bir resim paylaşmıştım. O resimde; sizinle aramızda tel örgüler vardı. Sizlerle profesyonel yaşam arasındaki engeli kaldıracağımı söylemiştim. Kimseye hayal satmadım. Artık sizlerle profesyonel hayat arasındaki köprüyü sağlayan biriyim. Sizde artık profesyonel olduğunuzu kavrayacaksınız. Artık profesyonel takımdasınız. Alt yapı oyuncusu değilsiniz. 2. Lig futbolcususunuz. Bunun sorumluluk ve bilincini taşımanızı istiyorum. Tatile çıkıyorsunuz. Dışardaki hal ve hareketleriniz, sosyal yaşamınız, oturup kalmanız bu kurumu ve bizleri bağlıyor. Ayrıca dışarıdaki herhangi bir negatif enerjiyi üstünüzde tutmayın. Onları bertaraf etmek benim görevim. Size herkes saygı gösterecek. Yaşınız genç diye size kimse saygısızlık yapamaz. Sizler de zaten saygılı gençlersiniz.

Sizlere güvenim sonsuz.

“KENDİSİNİ SORGULAYIN”

“İnsanların kafasındaki soru işaretleri de yavaş yavaş yanıtlarını almaya başladı. Eğer oynayamıyorsanız hatayı hocalarda aramayın. Bütün sorumluluk sizde, nerede eksik kaldığınızı sorgulayın. Hocalarınızın dediklerini en iyi şekilde yapmaya gayret edin. Emeğinizin karşılığını mutlaka alacaksınız. Daha özverili, daha disiplinli, daha dik, sahada ne yaptığını daha iyi bilen birer oyuncu olun. Çok iyi bir kamp dönemi geçirdiğinizi düşünüyorum. Bu muyuz? Henüz değil. Daha iyi olacağız. Herkesi aileleriniz ve kendiniz için utandıracak, ailelerinizi ve sevdiklerinizi gururlandıracaksınız. Hırsınızı, azminizi yitirmeyin. Açık yüreklilikle söylüyorum; bu kulübü de basamak olarak kullanın. Hedeflerinizi, hayallerinizi her zaman büyük tutun. Küçük düşünmeyin”

“KEYİFLİ 3 GÜN GEÇİRİN”

“Henüz yeterli değiliz. Çalışmaya devam edeceğiz. Bıkmayacağız. Hepinizin önünde en az 15 sene var. Burayı da hem kazanmaya gayret edin, hem de disiplinli bir şekilde hayallerinize ulaşmak için kullanın. Bizlere yardımcı olun biz de sizleri daha iyi yerlerde görmek için çabalayalım. Bir duruşunuz olsun. Hal ve hareketlerinizle ‘Kocaeli Birlikspor’u temsil ediyoruz’ deyin. Efendiliğinizle, karakterinizle, saha karakterinizle örnek olun. İnanılmaz derecede keyif aldığım bir kamp oldu. Raporlarınızı da okudum, maçları da izledim. Bu 3 günde gidin 2.Lig topçusu gibi davranın. Gururlu ve keyifli bir 3 gün geçirin. Her zaman başınızı yastığa koyduğunuzda ‘Ben bugün kulübüme karşı sorumluluklarımı yerine getirdim’ diyebilin. Bunu yaparsanız ne sizleri tutabiliriz, ne bu kulübün önünü. Bu kampta uçağın kanatlarını aldık. İkinci kampta da uçağın motor ve ekipmanlarını alacağız. Sonra bu uçağı kaldıracağız. Herkesi utandıracaksınız”

“ÇOK ŞANSLI GENÇLERSİNİZ”

“Kocaman yüreklerinizi biliyorum. Kampta da sizinle ilgileneceğim. Gerekirse Mentör tutacağım. Futbolun simsarları yavaş yavaş size de yaklaşmaya çalışacak. Dışardan sizleri etkileyecek en küçük bir durumu gelin hocalarınıza söyleyin. Burada kimse size hocalık ya da patronluk yapmıyor. Hepimiz size ağabeylik yapıyoruz. Fırsat bulamadığı için kaybolan bir sürü gencimizin hıncını çıkarmak istiyorum. Burada yarından beklentisi, umudu olmayan insanlar görmek istemiyorum. Sizler çok şanslı gençlersiniz. ‘Keşke bu takımda bende oynasam’ dediğiniz zamandasınız. Keşke bizim gibi bu kulüpleri yöneten insanlar çoğalsa. Bu sorumluluğu iyi bilin ve bu şansı iyi kullanın.

“BEN ÇOK HEYECANLIYIM”

“Kendinizi çok da kasmayın. Futbol oynarken kasılmayın. Oyundan zevk alın. Hata yapmaktan korkmayın. Hatayı 35 yaşındaki adam da yapıyor. Sizler 17-18 yaşındasınız ve hatalarınızı düzeltme şansınız var. Bir arada olmaya gayret edin. Ne kadar çok bir arada olursanız; birlikte güler, ağlarsanız o kadar takım olursunuz. Sevmediğiniz biri olursa dahi birlikte hareket edin. Sizler tertemizsiniz. Kenetlenin. Bu size takımdaşlığı daha çok katacak. Takım ruhunuzu koruyun. Birbirinize ihtiyacınız var. Elimden gelse de 24 kişiyi de bir anda sahaya sürsem. Ama bu oyunda 11 kişi sahada oluyor. O yüzden sabırlı olun, takımı ve birbirinizi sahiplenin, kenetlenin. Ben çok heyecanlıyım. Bir an önce maçlar gelsin istiyorum. Siz oynarken tribünde sizinle birlikte bende maçı oynuyorum. Size baktığımda ve maçları izlediğimde keyif alıyorum”