Başkan’a sordum:”2019’da yeniden aday mısınız?

Bayramın ikinci günü (pazartesi) sabah erken saatte telefonum çaldı, arayan Başkan Karaosmanoğlu:

“Dükkanda mısın?” dedi.

“Nöbetçi gazeteciyim” dedim.

“Geliyorum, bir çay içelim”

“Şeref verirsiniz” dedim.

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Büyükşehir Belediye Başkanı’nı karşılamak için, gazete binasının kapısı önüne indim. Elimde sigara var. Öndekinde korumaların, ortada Başkan’ın, arkasında basın yayın ekibinin bulunduğu, üç tane iri, siyah araba bekliyorum.

Gazete binasının önüne beyaz, sivil plakalı, mütevazı bir araba yanaştı. Hiç oralı değilim. Arabanın şoför mahalli kapısı açıldı. Başkan çıktı. Üzerinde markasız, sıradan bir eşofman. Ayağında spor ayakkabılar, yüzünde o çok tatlı, karşısındaki insanın içini ısıtan tebessüm. Başkan’ı karşılamaya koşarken, elimdeki sigarayı yere fırlattım. O tebessüm, dağıldı. “İçme şunu” dedi, “İçiyorsan da izmaritini yere fırlatıp atma.”

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Başkan Karaosmanoğlu ile aramızda farklı bir hukuk vardır. Üstelik bu hukuk, Yuvacık Belediye Başkanı olduğu dönemlere uzanır. Ben kendi adıma bu hukuku “Kardeşlik hukuku” olarak görürüm. Sayın Başkan nasıl değerlendirir bilmem. Ama birbirimize samimi konuşuruz. Vizyonumuz, yaşam şeklimiz, siyasi görüşlerimiz çok farklı olsa da, insan olarak birbirimizi sevdiğimizi düşünürüm. Ben O’na büyük saygı duyarım. Yanında hep rahat olmuşumdur. O da bazen beni eleştirir.

Benim Sayın Başkan’a alınma, küsme lüksüm yoktur. O bazen -özellikle Kocaelispor konusunda- bana küsüp, darıldığı olmuştur. Üç yıl öncesine kadar her Bayram mutlaka ziyarete gelir, bayramlaşırdı. Son yıllarda bayramlarda görüşemez olmuştuk. Pazartesi günü kendi kullandığı arabası ile yüzmek için Karamürsel’e gitmek üzere evden çıkmış. “Önce İsmet’e uğrayayım” demiş. Gerçekten çok mutlu oldum. Benim odamda ikişer çay içtik. Başkan yanında bir kutu çikolata getirmiş. Kendisi açtı. Eline aldı. Binanın her yerini dolaştı, teknik servisteki, ÖZGÜR KOCAELİ’deki, Büyük KOCAELİ’deki çalışan herkesle bayramlaşıp, bayram çikolatası ikram etti.

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Başkan Karaosmanoğlu ile elbette konuşacak çok konu vardı. Dünkü gazetede tramvay fiyatını, metro projesini, tramvay müteahhidine ödetilecek cezaları yazmıştım. Bence asıl önemlisi, Başkan’a sorduğum “2019’da 4’üncü kez aday olacak mısınız?” sorusuna verdiği yanıttı.

Başkan’la, 2014’de üçüncü seçim zaferini kazandıktan sonra konuşmuştuk. “Bu son dönem. Artık evimde torunlarımla vakit geçirmek istiyorum” demişti.

Bu defaki soruma farklı cevap verdi:

“2019’da yeniden aday olup olmamak benim karar vereceğim bir konu değil. Benim pozisyonumdaki birinin bugünden çıkıp, adayım veya değilim demesi doğru olmaz. Hele bir zamanı gelsin. Reis hepimizi çağıracaktır. Türkiye kritik bir süreçten geçiyor. 2019’daki yerel seçim de Başkanlık seçimi de, genel seçim de çok mühim. Önce Mart’ta yerel seçim yapılacak. Reis, “Artık yeter, sen kenara çekil” derse, hiç tereddüt etmem. Kenara çekilirim. Ama “Bu dönem de senin aday olman lazım” derse, hiç tereddüt etmem, yeniden aday olurum. Enerjim var. Kendime iyi bakıyorum. Mükemmel bir ekip kurduk. İlk yıllardaki gibi yorulmuyorum. Bir dönem daha bu işi yapabilirim.”

Başkan, üçüncü bir seçenek daha söyledi, “Reis beni çağırır. (Aday olmak istiyor musun?) diye sorarsa, kararı bana bırakırsa, (Ben artık aday olmayayım. Dinleneyim) derim.”

Başkan’ı yeniden arabasına kadar uğurladım. Direksiyona geçti. “Başkanım yollar çok kalabalık. Dikkatli olun” dedim. “Ehliyetim var. Araba kullanmayı da seviyorum” dedi. Yüzmek için Karamürsel’e hareket etti.

Gelin İzmit’i yeniden kurtaralım

Bugün 28 Haziran. Bugün İzmit’in kurtuluş bayramı. Sık sık yazıyorum. İzmit çok özel bir şehir… İnsanlık var olduğundan beri, dönemin en gelişmiş uygarlıkları bu topraklarda yaşamış.

Bu şehirde Roma izleri var. Bizans var, Osmanlı var. Dünya’da dinler arası hoşgörü belgesi burada imzalanmış. İzmit, birkaç kez kurtarılmış. Kurtuluş Savaşı döneminde İstanbul ile Anadolu arasındaki en önemli merkez olmuş. Atatürk ve silah arkadaşlarına lojistik destek bu şehirden yapılmış. Atatürk, Cumhuriyetin kurulacağını, bütün Dünya’ya ilk olarak bu şehirden duyurmuş.

İzmit tarihtir. İzmit coğrafyadır. Fiziktir, kimyadır, matematiktir. En önemlisi İzmit medeniyetin merkezidir. Bugün 28 Haziran. İzmit’in Kurtuluş Bayramı. Bence bugün İzmit’in en önemli sorunu, trafik, ulaşım, sokak köpekleri falan değildir. Bu şehirdeki kültür yozlaşmasıdır.

Bizim çocukluğumuzun, gençliğimizin İzmit’i çok farklıydı. Hepimiz birbirimizi tanırdık. Demiryolu çançanlarından geçerken birbirimize yol verirdik. Kimse silah çekip, havaya sıkmazdı. Kimse sokakta kavga etmez, birbirine sövmezdi. İbadet edenle kafayı çeken, dosttu, arkadaştı. Alışverişi birbirimizden yapar, birbirimize destek olurduk.

Bu kültürü kaybettik. İzmit maganda kenti haline gelmeye başladı. Hala Türkiye’nin pek çok şehrinden daha medeni, daha uygar bir topluluğuz. Ama bu şehri yeniden kurtarmaya, eski kültürünü geri getirmeye ihtiyaç var.

Herkesin birbirine sabahları “Günaydın” diyerek, akşamları “İyi akşamlar” diyerek selam verdiği bir şehir olmalıyız. Selam vermek dediğim, birbirimizle karşılaşınca öyle ter içinde kucaklaşmak, kafa tokuşturmak değil. İçten bir tebessüm ile, karşılıklı güzel sözler söylemek.

Trafikte kurallara ve birbirimize saygılı olalım. Minibüste, tramvayda yaşlılara yerimizi verelim. Birbirimizi kollayalım, sevelim. Birimizin karşılaştığı sorun karşısında “Bana ne, ne hali varsa görsün” demek yerine, el verelim.

Kavgasız gürültüsüz yaşayalım bu şehirde. Yere tükürüp, sümkürmeden, evimizin ve dükkanımızın önüne temizlemeyi kendimize görev kabul ederek, komşularımızı severek eski İzmit medeniyetini, kültürünü, Hoşgörü şehrinin bütün güzelliklerini yeniden ortaya çıkartalım.

Bayramımız kutlu olsun sevgili dostlar, İzmitliler. Bu şehirde yaşayan, bu şehirde kazanan, bu şehrin bahşettiği olanakları ve güzellikleri dibine kadar kullanıp, İzmitli olmanın özelliklerini içlerine sindirememiş, bu şehri her geçen gün daha yaşanmaz hale getirmiş hemşerilerimizden 28 Haziran’ı kutlamalarını bekleme hakkımız yok. Ama biz, 28 Haziran’ı en iyi şekilde, en coşkulu bizimde içimizde yaşatmak zorundayız. Çocukluğumuzun İzmit’ini, torunlarımıza da göstermek gibi önemli bir görev ve sorumluluğumuz bulunduğuna inanıyorum.