Başkan’a, yönetime ne gerek var?

Kocaelispor’da yeni sezon Ümit Metin Yıldız ile devam edileceğine yönelik haberler, beklendiği gibi bir kesimde ciddi rahatsızlık yarattı. Yıldız geçen sezon neredeyse ağzıyla kuş tutacaktı ama birilerine yaranamadı. Ligde kalma hedefiyle yola çıkan takım, Play-Off finalinde direkten dönen topla üst ligi kaçırıyor, başındaki teknik adam neredeyse yerin dibine sokuluyor. Takım maç kazanıyor hocanın esamesi okunmuyor, kaybediyor hoca yüzünden deniyor. Malum, iç sahada çok kötüydü performans, dışarda ise çok iyi. O kesimde yaygın görüş şuydu: İçerdeki tablonun sorumlusu teknik direktör, dışardaki başarının onunla ilgisi yok. Takım Play-Off yarı finalinde en formda takım Ankara Demir’i eliyor, hocanın zerre katkısı olmadığı söyleniyor. Hani o penaltı direkten dönmese, 2.Lig’e çıksaydık da bunlar Ümit Hocaya rağmen derlerdi.

YESİNLER BÖYLE SEVGİYİ

Nasıl bir bakış açısıdır, nasıl bir ön yargıdır inanın anlamakla güçlük çekiyorum. Ne yaptı Ümit Hoca bunlara diye soruyorum, cevabını bulamıyorum. Sanki elinde açık ara şampiyon olacak bir takım vardı da, tek başına bunu engelledi. Geçmişte o kadar kötü teknik adamlar geldi geçti bu kulüpten hiç biriyle ilgili böyle karalama kampanyaları yapılmadı. Açıkça bir kesim Ümit Metin Yıldız’ı istenmeyen adam ilan etmiş. Hani yeseler doymayacaklar. Öyle ki giyimine bile laf ediyorlar. Bir ara kırmızı renkli tişörtüne takmışlardı. Bakıyorum yorumlara da, “O varsa, biz yokuz” diyenlere bile rastlıyorum. Yıldız ile devam edilirse, maçları protesto edeceklermiş. Vay, anasını sayın seyirciler! Sorsan Kocaelispor’u çok seviyorlar. Yesinler böyle sevgiyi! Anlamadığım bir başka nokta camiada Bahri Yavuz’a çok büyük sevgi ve güven var. Bırakmasın diye kent ayağa halktı. Kulübü çok doğru yönettiğinden, sağlam adımlar attığından da kimsenin kuşkusu yok.

NASIL BİR GÜVEN BU?

İyi de, o inandığımız, güvendiğiniz, en iyisini bilir dediğiniz adam, bir yıl beraber çalıştığı teknik adama geçer not vermiş, devam etmeyi uygun görmüş. Bu işin sorgulanacak bir yanı, hele hele karşı çıkılacak bir tarafı olabilir mi? Yavuz’un beyaz dediğine, kara demek, nasıl oluyor? Başkanımız iyidir, işini bilir diyeceksin, sonra bir tercih yapınca olamaz, çok yanlış diye ayağa kalkacaksın. Kabul edilebilir bir durum değil bu. Böyle bir güven anlayışı olabilir mi? Kimileri, “Madem halkın takımıyız, halkın dediği olsun, halkın istemediği teknik adamla çalışılmasın” yorumları yapıyor. Bununla ilgili bir anket yapılmasını istiyor. Şaşıyorum tabi ben de. Madem teknik adamın kim olacağına veya olmayacağına halk, taraftar karar verecek, o vakit Başkan’a, yönetime ne gerek var ki. Kongrelerde boşuna yönetim, Başkan seçmeyelim; anketlerle, halkın takdiriyle kulübü yönetelim olsun bitsin!

ASKF’yi ayağa kaldıran yorum ve gerçekler

Geçen salı günü köşemde, “Bayramlaşma töreninde düşündüren tablo ”başlıklı yazımda katılımın düşük olmasını amatör spor camiasına yakıştıramadığımı belirtmiştim. Yazımı facebook sayfamdan da paylaştım. Altına ilk yorumu yapan bir dönem Körfez ilçenin öne çıkan yöneticilerinden Kenan Perik oldu. Perik, Körfez Belediyespor’un 3.Lig’e ilk çıktığı sezon futbol şube sorumlusuydu ve bu başarıda büyük emiği vardı. Perik yorumunda, “Sayın federasyon başkanı Kocaeli futbolunu ne hale getirdiğini görsün. Sporda siyaset olmaz dostlar. Bu camiayı yönetenlerin şapkalarını önüne alıp düşünmeleri gerek” demiş. Tabi bu yorum infial yarattı. Başta İshak Zengin, Kemal Şekersoy, Adnan Zorer ve Hüseyin Bat olmak üzere herkes Perik’in yorumuna tepki gösterdi. İş büyüdü ve hararete varan yorumlar gelince paylaşımı silmek zorunda kaldım.

PERİK’İN YAPTIĞI İŞGÜZARLIK

Öncelikle Kenan Perik’in yorumuna değineyim. Yazdığım gibi Perik bir döneme imza atan spor adamlarından biri. Sözünü ettiğim tarih 15 yıl öncesi. Körfez Belediyesinde Erhan Yenilmez dönemi. Yenilmez’in belediye başkanlığı bittikten sonra Perik’i ortalarda göremedik. Spor camiasında hiçbir aktif görevi olmadı. Arada bir benim yazdığım yazılara yorumlar yaptığını biliyorum. Dolayısıyla uzun süredir spordaki gelişmelerden uzak birinin, neler olup bittiği konusundan bi haberken, böyle bir yorum yapması yanlış. Sadece bayramlaşma törenindeki sayıya bakıp federasyon başkanını Kocaeli futbolunu nereye götürdü diye suçlamak haksızlık. Perik’in siyaset yapıldığına yönelik iddiası yakışıksız. Kenan Perik’in niyetini bilmiyorum ama yaptığı işgüzarlık. Ne federasyon, ne Aydın bu suçlamaları hak etmedi. Kocaeli futbolu, daha doğrusu amatör spor Perik’in iddiasının aksine iyi bir yerdedir. Bunu faaliyetleri yakından izleyen herkes görüyor, söylüyor.

KURUMA ZARAR VERİLİYOR

Tabi Perik’in maksadını aşan yorumu Murat Aydın’ı da doğal olarak rahatsız etmiş. Dün telefon etti, düşüncelerini söyledi. Aydın, “Şahsıma yönelik olsa sorun değil ancak bu yorumlar kuruma zarar veriyor” dedi. Ki, son derece haklıydı. Aydın, benim bayramlaşma törenine yönelik yazımla ilgili de düşüncelerini söyledi. Aydın, “Eleştirilerine saygım sonsuz. Biz de daha fazla kalabalık olmasını isterdik. Ancak bazı faktörler unutulmamalı. Bir kere bayramın ilk günüydü. Herkesin bayramlaşacağı ailesi, eşi dostu var. Üstelik de yaz dönemi, tatile gidenler var. Gelenlerden Allah razı olsun, gelmeyenlere kızacak, tepki gösterecek halimiz yok. Baktığımızda 2 milyona yakın nüfuslu şehrin kent bayramlaşmasında da 200-300 kişi vardı, oradaki tablo farklı değildi” dedi. Aydın, “İstesek, 1000 kişiyle de bayramlaşma töreni yapardık. Ancak buna gerek görmedik” diye de ekledi.

KUPALAR SAHALARDA VERİLECEK

ASKF Başkanı Murat Aydın sözlerinin devamında, “Bizim için önemli kriter geldiğimiz günden bu yana gerçekleştirdiğimiz iftar ve kupa organizasyonlarına katılım rakamıdır. İlkinde 96 kişi vardı, ikincisine 300 kişi geldi, üçüncüsünde sayı 800’e çıktı. Geçen yıl 1500 olan rakamı bu yıl 2700’lere ulaştırdık. Ailemizin büyüklüğü bu rakamlardan çok net anlaşılıyor. Diğer illere de gidiyoruz, oradaki tablolardan haberdarız. Şunu iddiayla söyleyebilirim ki, bizimki gibi birliktelik başka ilde yok” dedi. Telefon görüşmemizin sonunda Murat Aydın’dan yeni sezonda şampiyonluk kupalarının sahalarda verileceğine dair söz aldım. Daha önceki yazımda bahsetmiştim, ASKF 2017-18 sezonu kupalarını şimdiden almış. Paylaştığım fotoğraf dün çekildi, bunlar yeni sezonun kupaları. Her kategoride kupalar şampiyonluğun ilan edildiği maçlar bitiminde törenle verilecek. Çok sevindim. Olması gereken buydu.