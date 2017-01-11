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Başkan’dan brifing

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Başkan’dan brifing
AK Parti İl başkanı Şemsettin Ceyhan Başkanlığı’nda yapılan yönetim kurulu toplantısına konuk olan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Büyükşehir yatırımlarıyla ilgili parti yöneticilerine bilgi verdi.

Yeni anayasa ve referandum sürecinin konuşulduğu toplantıda, Büyükşehir yatırımları hakkında AK Parti Yönetim Kuruluna bilgi veren Başkan Karaosmanoğlu, “Teşkilatlarla uyum projelerimize olumlu yansıyor. Başta sizler olmak üzere ilçelerimizde ki teşkilat üyelerinden gelen önerileri de hızlı bir şekilde değerlendiriyoruz” dedi.

SİYASİ ÜSLUP ÇOK ÖNEMLİ
Her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısına katılarak birçok farklı konunun ele alınmasıyla birlikte, AK Parti siyaseti ve bununla ortaya koyulan iletişim şekli üzerinde açıklamalarda yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Neyle karşılaşırsak karşılaşalım teşkilatlar ve bizler siyasi üslubumuzla birlikte vatandaşımızla olan birlikteliğimiz çok önem arz etmektedir. Dün nasıl insanımızla yan yan omuz omuza hareket ettiysek aynı şekilde bugünde yarında aynı anlayışla siyasetimize devam etmeliyiz. Unutmamalıyız ki halkımız siyasi üslubun kalitesine çok önem veriyor” şemlinde görüş belirtti.

PROJELER HAKKINDA BİLGİ
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, katıldığı toplantıda ayrıca, ulaşım projeleri başta olmak üzere altyapı, üst yapı, çevre, gençlik çalışmaları gibi birçok konuda yönetim kurulunu bilgilendirdi. AK Parti Kocaeli İl Yönetim Kurulu üyelerinden gelen sorulara da cevap veren Başkan Karaosmanoğlu, önerileri de dikkatle not etti.

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