Başkanlar 15 Temmuz’da kenetlenecek

Temmuz ayı toplantısına katılan il başkanları, eğer programlarında bir aksilik çıkmazsa ve siyasi parti programı olmadığı takdirde 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde anma programına katılacaklarını söyledi

Her ay birlik ve beraberliği güçlendirmek ve kent adına istişare yapmak için bir araya gelen siyasi parti il başkanları bugün Temmuz ayı toplantısını gerçekleştirdi. Başiskele’de bulunan Lastik İş Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen toplantısının ev sahipliğini DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu üstlendi. Her ayın ilk pazartesi günü yapılan toplantı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilimizde yaptığı adalet yürüyüşü ve BBP İl Başkanı Serhat Duyar’ın yurt dışı seyahati sebebiyle bu ay bir hafta ileri bir tarihte yapıldı. Toplantıya tüm başkanlar eksiksiz katıldı. Toplantının ardından CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay partisinin il başkanları toplantısına katılımak üzere İstanbul'a gitti. Önümüzdeki ay il başkanları toplatışına Sarıbay ev sahipliği yapacak.

EKSİKSİZ KATILIM SAĞLADILAR

Toplantıda AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, SP İl Başkanı Nurettin Çelik, BBP İl Başkanı Serhat Duyar, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül katılım sağladı.

Toplantının açılış konuşmasını ev sahibi DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu yaptı. Dedeoğlu, “1 hafta gecikme ile toplantımızı yaptık. Bu gecikmenin iki nedeni var. Sayın Kılıçdaroğlu’nun ilimizde olması ve Serhat Duyar’ın yurt dışı seyahati. Bundan sonra bir aksilik olmadığı takdirde her ayın ilk pazartesi günü yapılacak. Bugün iki polis şehit oldu. Artık biz terör bitsin ortadan kalksın istiyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Yakın zamanda AK Parti yöneticileri öldürüldü. Bunu onaylamıyoruz ve kesinlikle kınıyoruz. Sakarya’da Suriyeli bir ailenin başına gelen insanlık dışı olay var. Böylesi bir vahim olay insanlık dışıdır. Suriyeliler misafirimizdir” şeklinde konuştu.

SARIBAY GENEL MERKEZE SORACAK

Dedeoğlu, Bilecik Valisi olan eski Genel Sekreter Tahir Büyükakın’ı bu ay içinde il başkanları olarak ziyaret edeceklerini söyledi. Öte yandan Diyarbakır’a atanan eski Vali Hasan Basri Güzeloğlu’na da bir ziyaret gerçekleştirmek istediklerini ifade etti. Dedeoğlu, “Siyasi partiler ve seçim kanunlarında değişiklikler var. Bunlardan biride seçim barajının kalkması olmasını diliyoruz. Kalkarsa daha adil ve daha iyi olacaktır” şeklinde konuştu. 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü sebebiyle yapılacak olan anma programına bir aksilik çıkmaza tüm il başkanlarının katılacağını ifade etti. Sarıbay, şahsi kanaati olarak katılacağını ama yine de genel merkeze soracağını söyledi.

Ceyhan ise,”Bu parti programı değil. Devlet programıdır. 15 Temmuz’da hem şehitleri anmak hem de bir ve bütün olduğumuzu göstermek için katılacağız” dedi.

SİYASİ BİR YANI YOK

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, adalet yürüyüşü için şunları söyledi:

“419 kilometre yol yürüdük. 330 kilometre ben yürüdüm. Bu yürüyüşün siyasi bir yanı yok. Eleştirenlerde oldu ama doğaldır. Siyasi bir yürüyüş olmadığı için polemik olsun istemiyoruz. Üzücü olan bir partilimiz kalp krizi geçirip vefat etti. Onun dışında hiç olumsuzluk yaşanmadı. 24 gün boyunca İzmit’ten geçiş sırasında alınan güvenlik önlemi sebebiyle valiliğe ve emniyete teşekkür ediyorum. Umarım birbirimizi dinlemeyi öğreneceğiz”

DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül ise, ”Adalet yürüyüşüne Düzce’den katıldım. Adaletin nasıl tüm Türkiye’ye lazım olduğuna inandıysam. 15 Temmuz’unda AK Parti’ye değil tüm ülkeye yapıldığını düşünüyorum. Siyasi parti etkinliği olmadığı sürece 15 Temmuz anmasına katılacağım” diye konuştu.

ÖRNEK BİR YÜRÜYÜŞ OLMUŞTUR

Adalet yürüyüşü hakkında konuşan Ünlü, “432 kilometre yol yürüyen, anayasa hakkını kullanana bir siyasi parti vardı. Türkiye öyle bit devlet ki Ankara’dan başlayan yürüyüşü İstanbul’a burnu bile kanamadan ulaştıracak kadar adaletli bir devlettir. Bizler devletimize güveniyoruz. Devletimizi seviyoruz. Emniyete de başarılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Tüm dünyaya örnek bir yürüyüşü olmuştur. Başlama ve bitişine bakılınca CHP amacına ulaşmıştır. Devletimiz ne kadar demokrat bir devlet olduğunu göstermiştir” açıklamasında bulundu.

Çiğdem ARMAĞAN