Başkanlar birlikte davet etti

Karamürsel’de esnaf ve vatandaşla bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu ve Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım 12 Mart Pazar günü yapılacak 8. Açılış Bayramı’na davet etti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Karamürsel’de temaslarda bulundu. İlçe halkı ve esnafla bir araya gelen Başkan Karaosmanoğlu, Karamürsellileri 12 Mart Pazar günü saat 16.00’da Demokrasi Meydanı(İzmit Perşembe Pazarı)’nda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak 8. Açılış Bayramı’na davet etti. Başkan Karaosmanoğlu’na Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım da eşlik etti.

KARAMÜRSEL KENT MEYDANI VE SPOR SALONU

Karamürsel’de alışveriş yapan vatandaşlar ve esnaf tarafından ilgiyle karşılanan Başkan Karaosmanoğlu, 223 yeni projenin hizmete gireceği 8. Açılış Bayramı’nda Karamürsel halkını da aralarında görmekten memnuniyet duyacağını söyledi. Başkan Karaosmanoğlu, 8. Açılış Bayramı’nda Karamürsel Kent Meydanı ve Belediye Hizmet Binası ile İmam Hatip Lisesi Spor ve Seminer Salonu’nun da hizmete gireceğini hatırlattı.

851 MİLYONLUK 223 YATIRIM

12 Mart Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8. Açılış Bayramı kapsamında Kocaeli’ye geliyor. Kocaeli Valiliği, kamu kurumları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin tamamladığı 851 milyon TL değerindeki 223 yatırımın açılışı Perşembe Pazarı olarak bilinen Demokrasi Meydanı’nda saat 16.00’da törenle gerçekleştirilip Kocaeli’nin hizmetine sunulacak.

BÜYÜKŞEHİR’DEN 515 MİLYON TL

Açılışı yapılacak 851 milyon değerindeki projelerden, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tamamlayıp kente kazandırdığı hizmetlere 515 milyon TL harcandı. Kocaeli’ne kazandırılan projelerin önemli bir bölümü Büyükşehir Belediyesi’ne aitken bu hizmetler kentin farklı ihtiyaçlarını karşılayacak türden olması dikkat çekiyor. Ulaşımdan tesislere, çevreden altyapıya kadar birçok hizmetin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Bu hizmetlerin içinde İzmit 15 Temmuz Köprülü Kavşağı, Çayırova Tem Otoyolu OSB Köprülü Kavşağı, Kocaeli Biyolojik Atıksu ve İçmesuyu Arıtma Tesisleri, Karamürsel Kent Meydanı ve Belediye Hizmet Binası gibi projeler yer alıyor.

HİZMET YATIRIMLARI KATLANARAK DEVAM ETTİ

Büyükşehir Belediyesi’nin açılış bayramlarının ilki 19 Kasım 2006 yılında 99 proje ve 276 bin TL harcama maliyeti ile yapılmıştı. Ardından 27 Ekim 2007 yılında 111 açılış, 8 Şubat 2009’da 105 açılış ve 22 Mayıs 2011 yılında 141 açılış ile hizmet yatırımları devam etti. Kocaeli’ye yakışır hizmetler sunulan bu açılışlar 14 Temmuz 2012 yılında 156 açılış, 18 Nisan 2015 yılında 195 açılış ve sadece 9 ay önce 13 Mayıs 2016 tarihinde 151 açılış ile sürdü.

