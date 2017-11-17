Başkanlar Kocaeli ve İstanbul için bir araya geldi

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Karaosmanoğlu ve Mevlüt Uysal görüşmesinde iki kent arasındaki ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram’ında hazır bulunduğu birliktelikte, teknik konuların detaylı bir şekilde ele alınması da kararlaştırıldı.

“İSTANBUL-KOCAELİ KESİNTİSİZ ULAŞIMI HEDEFLİYOR”

Darıca, Gebze ve OSB’ler arasında 2018 yılında temeli atılacak Metro projesinin çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte iki kentin Metro hatlarını birleştirerek kesintisiz bir ulaşım sağlamayı hedefliyor. Bu amaçla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Genel Sekreteri İlhan Bayram, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal ve Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ile bir araya geldi.

PLANLARA İŞLENECEK, GEBZE HALİ ENTEGRE OLACAK

İstanbul Metrosunun yapılacak Kocaeli Metrosu ile bütünleştirilmesi noktasında bu hedefin planlara işlenmesi için çalışma başlatılmasına karar verilen görüşmelerde, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ı yeni görevini tebrik ederek, başarılar diledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli sınırının bitişiğinde yapacağı Hal tesisinin Gebze Hali ile entegre edilmesi de birliktelikte ele alınan diğer konular arasındaydı.

“MARMARA DENİZİ HAVADAN KONTROL EDİLECEK”

Marmaray Hattı’nın Gebze ile birleşmesi ile oluşacak diğer bir güzergâh ile Kocaeli-İstanbul arası Metro sistemlerinin entegrasyonuyla kesintisiz ulaşımın hedeflediği görüşmelerde, Marmara Denizi’nin de temizliği de ele alındı. Projelendirilen ve 2018 yılında temellerinin atılacağı Darıca, Gebze ve OSB’ler Metrosu’nun İstanbul’la bütünleştirerek ulaşımda dev bir hamlenin yanı sıra Marmara denizinin tamamının korunması ve temiz tutulması içinde çalışma yapılması kararlaştırıldı. İlk olarak İzmit Körfezi’nde yapılan deniz uçağı ile havadan kontrollerin Marmara Denizi’nin tamamında gerçekleştirilerek denetimlere ağırlık verilmesi kararlaştırıldı. Görüşmeler yapılan diğer fikir alışverişinin ardından sona erdi.