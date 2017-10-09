Başkanlar Kurulu çalıştayı Antalya’da yapıldı 

Antalya Belek’teki Rixos Otel’de gerçekleşen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Darıca, Karamürsel, Kartepe, Çayırova, Gebze, Dilovası, Derince, Gölcük, Kandıra Belediye Başkanları, Büyükşehir Belediye Spor Daire Başkanı Ali Bilgi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Antrenörler Derneği Başkanı Remzi Demirer, Hakemler Derneği Başkanı Mecit Keskin, Saha Komiserleri Derneği Başkanı Süleyman Karadaş, İl Hakem Kurulu Başkanı Ersin Yıldırım ile ilimizdeki amatör kulüplerin başkanları katıldı.

MURAT AYDIN’IN KONUŞMASI

Yaklaşık 500 kişinin hazır bulunduğu toplantıda ilk olarak ASKF Başkanı Murat Aydın kürsüye çıktı. Aydın, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın katkılarıyla “Başkanlar Kurulu” toplantımızın bugün dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Kentimizin tüm spor dinamiklerinin yer aldığı 580 temsilcimizle çalıştayımızı gerçekleştiriyoruz. Bugün spora hizmet veren muhtarlarımızı da davet ettik. Kocaeli’nde amatör spor meşalesi çok büyüktür. Burada istişareler yapıp kentimize döneceğiz. Kocaeli’nde sporda aktif ve çalışkan bir kenttir. İlçe Belediye başkanlarımız 7/24 çalışıyor ve amatör takımlarımıza destek veriyor. Bu bizler için çok önemli bir çalıştay olacak. Buradan çok önemli dersler çıkartacak, kararlar alacağız. Bize destek veren tüm kurumlarımıza, bizde destek vereceğiz. Spor ailemizi her geçen büyütüyoruz. 1999 depreminde çok acılar yaşadık. Kocaeli, 99 yıkımının ardından çok büyüdü ve çok önemli tesisler kazandı. İşte bu tesisleri kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve ilçe belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU’NUN MESAJI

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu konuşmasına, “Toplumun daha sağlıklı yaşama kavuşması bizim hedefimizdir. Unutmayalım ki sağlığımız kaybettiğimiz zaman bütün servetimizi versek geri alamayız. Amatör spor kulüplerimiz ve bizler halkımızın sağlığı ve mutluluğu için çok çalışmalıyız. Bu toplantıları yapmamızın asıl maksadı da budur” sözleriyle başladı. Kocaeli başta olmak üzere ülkemizdeki hastalık ve ilaç kullanımına ait verilerini aldıklarını da belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “İnsanlarımız hareketsiz yaşam nedeniyle hastanelere giderken, ilaç kullanımı da bir hayli fazla durumdadır. Hayatımızı kemiren en büyük hastalık obezite’dir. Bakınız ben 14 yıldır halkımla birlikte yürüyorum. Yaşam şeklimizi toplum olarak değiştirmemiz gerekmektedir. Evlerimizde, okullarımızda ve iş yerlerimizde her yerde hareketli bir hayatı benimsemek yerinde olacaktır. Bu da bizi daha mutlu ve başarılı kılmakta” dedi.

SÖZ SIRASI İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARINDA

Karaosmanoğlu sözlerini, “Amatör spor kulüplerimizin asıl amacı bunun yanı sıra centilmenlik de olmalıdır. Eğer bir spor tanışmamıza, kaynaşmamıza, mutluluğumuza vesile olmuyor ve düşmanlık üretiyorsa o spor olmaz olsun. O savaşa dönüşür demektir” diyerek tamamladı. Karaosmanoğlu’nun ardından Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen, “Evden okula, haydi anneler spora” projesi kapsamında yürüyüşlere katılan kadınlar söz aldı. Spor yapan kadınlar kendilerini çok iyi hissettiklerini belirterek, herkese yürüyüşlere katılma çağrısı yaptılar. Çalıştay 3 saat sürdü. Başkanlar Kurulu çalıştayında yarın söz sırası ilçe belediye başkanlarında olacak. Başkanlar ilçelerde spor adına yapılan yatırımlardan söz edecekler. Sonrasında düzenlenecek plaket töreniyle çalıştay noktalanacak. Kocaeli heyeti yarın sabah kahvaltısıyla otelden ayrılacak.

