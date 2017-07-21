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Başkanlar umutlu

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Başkanlar umutlu
Hazırlık maçını yan yana izleyen Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ile Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran karşılaşma sonrasında düşüncelerini dile getirdiler. Her iki Başkan da yeni sezondan umutlu olduklarını söylediler.

ELLİBEŞ: “DOSTANE MAÇ OLDU”
 Gölcük Belediye Başkanı Ellibeş, “Futbol hepimizin ruhunda var, dünyasında var. Seviyoruz. Bu vesile ile başkanlar olarak biz ayağımızın tozu ile Ankara’dan buraya yani Körfez’e geldik. Henüz sezonun başı. Gözlemlerimizi sürdürüyoruz. Transferlerimiz devam ediyor. Kardeşimiz olan Kocaeli Birlikspor ile dostane bir maç oldu. Sezonun çok başı olmasına rağmen çocukları beğendim açıkçası. İnşallah her iki takım da beklentilerimizi karşılarlar. Gölcükspor olarak mütevazı bir bütçe yola çıktık. Öncelikle kazasız, başarılı bir sezonu geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Körfez Belediye Başkanı Baran da şu ifadelere yer verdi:

BARAN: “KOLAYLIK DİLİYORUM”

 “Burada güzel bir atmosfer var. Çok değerli Mehmet Ellibeş ağabeyimizin de ifade ettiği gibi Kocaeli’nin tüm takımlarının başarılı olmalarını temenni ediyoruz. İkinci Lig’de Kocaeli Birlikspor, diğer liglerdeki Kocaelispor’umuz, Gölcükspor’umuz ve Darıca Gençlerbirliği’miz ile tüm takımlarımıza yeni sezonda başarılar diliyoruz. Kocaeli Birlikspor ile Gölcükspor arasındaki maçta iki takımın da sezona en iyi şekilde hazırlandığını görmekteyiz. Takımlarımızı hazırlayan teknik ekiplerimize, emek sarf eden futbolcularımıza ve personelimiz ile kulüp başkanlarımıza görevlerinde kolaylıklar diliyorum. İnanıyorum ki kazanan Kocaeli sporu olacaktır”

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